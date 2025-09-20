Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng CNN, ang pag-atake ng Israel sa Qatar ay nagpadala ng malinaw na mensahe: ang mga perang ininvest ng mga bansang Gulf sa Estados Unidos ay hindi garantiya ng proteksyon laban sa mga pag-atake ng Israel.
Iniulat ng Ahensiya ng Balita ng AhlulBayt (ABNA) na tinawag ng CNN ang pag-atake sa kabisera ng Qatar, Doha, bilang "ataul" kung saan inilibing ang natitirang tiwala sa pagitan ng Estados Unidos at mga kaalyado nitong Gulf. Ayon sa ulat, nagsisimula nang mag-reassess ang mga lider ng rehiyon sa kanilang alyansa sa Washington, na tila hindi kayang ipagtanggol sila.
Isinulat ng "Baghdad Today" na ang epekto ng pag-atake ay lumampas sa hangganan ng Qatar, at nagdulot ng pagdududa sa mga kabisera ng Gulf tungkol sa halaga ng kanilang matagal nang pamumuhunan sa politika at ekonomiya sa Amerika.
Dagdag pa rito, ang Qatar, UAE, at Saudi Arabia—na sama-samang nag-invest ng humigit-kumulang $3 trilyon sa ekonomiya ng Amerika, pati na rin ang pagbibigay ng presidential jets bilang kapalit ng seguridad—ay muling sinusuri ang kanilang mga kalkulasyon matapos matuklasan na hindi tumutugma ang benepisyong pangseguridad sa mataas na gastos.
Sinabi ng CNN na masusing binabantayan ng mga lider ng Gulf ang posisyon ni Pangulong Donald Trump, sa gitna ng tila kawalan ng kakayahan ng Amerika na ipagtanggol ang mga kaalyado nito, kahit mula sa bansang kaalyado rin ng U.S. gaya ng Israel. Malaki ang pinsala sa tiwala, at hindi pa malinaw kung ano ang maaaring gawin ni Trump upang maibalik ito.
Binanggit ng CNN at iba pang Amerikanong network na ang pag-atake ng Israel sa Qatar ay patunay sa pananaw na sinasadyang hadlangan ng Israel ang anumang landas ng kapayapaan na sinusubukang itaguyod ng Washington sa rehiyon.
Itinuturing ng mga network na ito ang pag-atake bilang isang "walang kaparis na hakbang" na nagpapahina sa tiwala sa kakayahan ng U.S. na protektahan ang mga estratehikong kaalyado nito sa Persian Gulf.
Ayon sa mga pagtataya sa politika, hindi lamang ito nagpapakita ng pagtaas ng tensyon mula sa Israel laban sa Qatar, kundi nagpapakita rin ng kahinaan ng seguridad na matagal nang inaasahan ng mga bansang Gulf mula sa Amerika kapalit ng malalaking pamumuhunan.
Ipinapahiwatig ng mga tagamasid na ang lumalalim na pagdududa ng Gulf sa Washington ay maaaring magtulak sa ilang bansa na humanap ng alternatibong paraan upang palakasin ang kanilang seguridad—gaya ng pagbuo ng bagong rehiyonal na alyansa o pag-diversify ng mga kaalyado sa ibang pandaigdigang kapangyarihan tulad ng China at Russia.
