KONSEHO NG KALIGTASAN NG UN: Kinondena ang Pag-atake ng Israel sa Qatar at Ipinagtibay ang Suporta sa Kanyang Kasarinlan

Nagdaos ang Konseho ng Kaligtasan ng UN ng isang emergency session upang talakayin ang pag-atake ng Israel sa Qatar, at naglabas ang mga kasapi ng pahayag na mariing kinondena ang mga nagdaang insidente sa kabisera ng Qatar.
Mga pangunahing puntos mula sa pahayag:
Mariing kinondena ang mga pag-atake sa Doha.
Binigyang-diin ang kahalagahan ng pagpigil sa eskalasyon at ipinagtibay ang suporta sa kasarinlan ng Qatar.
Ipinahayag ang malalim na pagdadalamhati sa pagkamatay ng mga sibilyan.
Pinuri ang pangunahing papel ng Qatar sa mga diplomatic mediation sa rehiyon, kasama ang Egypt at Estados Unidos, para sa pagtatapos ng digmaan sa Gaza.
Ang session ay ginanap sa New York sa pagdalo ni Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Punong Ministro at Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Qatar. Maraming delegado mula sa ibang bansa ang nagbigay-diin na ang Israeli bombardment ay layuning hadlangan ang mga pagsisikap ng mga mediator para wakasan ang digmaan sa Gaza.
Ang pahayag ng Konseho ay nagpapakita ng malakas na internasyonal na suporta sa Qatar at sa kanyang diplomatikong papel sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon.
