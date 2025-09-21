Mga larawan ng "Pangwakas" ng mga Bilanggo Inilabas ng Al-Qassam Kasabay ng Pagtaas ng Mga Protesta ng Kanilang Pamilya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Naglabas ang Al-Qassam Brigades (armadong pakpak ng Hamas) ng isang composite na larawan ng 47 na bilanggong Israeli, na may nakasulat na pangalan ng bawat bilanggo sa ilalim ng larawan bilang pag-alala sa kanila sa simula ng operasyon sa Gaza.
Konteksto:
Ayon sa Al-Qassam, ang larawan ay isinagawa dahil sa pagiging matigas ng Punong Ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, at ng Chief of Staff ng militar na si Eyal Zamir.
Kasabay nito, umarangkada ang mga protesta sa Israel laban sa gobyerno ni Netanyahu. Iniulat ng Yedioth Ahronoth na libu-libong Israeli ang nagprotesta sa Hostages Square sa Tel Aviv, humihiling ng agarang kasunduan at pagtatapos ng digmaan.
Ang mga pamilya ng mga bilanggo ay naglunsad ng kampanya na may slogan na: “Iligtas ang mga bihag, iligtas ang mga sundalo at iligtas ang Israel”, at sumunod ang mga katulad na protesta sa iba pang lungsod tulad ng Haifa.
Nagkaroon ng mga sakitan at salpukan sa pagitan ng pulis at mga nagpoprotesta sa Kfar Saba, kung saan sinalubong nila ang isang pagtitipon ng Likud party para sa selebrasyon ng Hebrew New Year.
Ang mga nagpoprotesta ay tumutol rin sa pag-appoint kay David Zini bilang pinuno ng Shin Bet, na nag-udyok sa kanila na isigaw na “Nagdiriwang ang mga miyembro ng Likud, habang ang estado at ang bayan ay nasa pagkasira.”
Pampulitikang tugon:
Nagkasundo ang mga lider ng oposisyon sa Israel na bumuo ng isang front upang humanap ng alternatibong pamahalaan kay Netanyahu, kasunod ng pagpupulong sa Tel Aviv na dinaluhan nina Yair Lapid (oposisyon), Avigdor Lieberman (Israel Beiteinu), Gadi Eizenkot (dating Chief of Staff), at Yair Golan (Democratic Party).
Inanunsyo nila ang pagtatatag ng isang propesyonal na katawan na may tungkuling maglatag ng mga balangkas para sa bagong pamahalaan, kabilang ang pagpapatupad ng mandatory military service at pagpapanatili sa Israel bilang isang “Jewish, democratic, at Zionist state”, ayon sa kanilang pahayag.
