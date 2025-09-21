Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC): Anumang Bagong Pagkakamali ng Kaaway ay haharap sa Mapaminsalang Pagtugon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) na anumang bagong pagkakamali sa kalkulasyon ng kaaway ay haharap sa mapaminsalang pagtugon at magsisilbing aral para sa kanila.
Mga Detalye ng Pahayag:
Ang pahayag ay inilabas bilang bahagi ng paggunita sa Holy Defense Week, na alala ng agresibong digmaan ng rehimen ni Saddam laban sa Islamic Republic ng Iran noong 1980-1988.
Ang Holy Defense Week ay isang pagdiriwang ng tagumpay ng pambansang paglaban, pag-alaala sa isa sa pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ng Islamic Revolution, at pinagmumulan ng karangalan ng bansa at pandaigdigang paglaban.
Diwa at Aral ng Holy Defense:
Pinakita ng Iranian people ang kanilang kakayahan na pigilan ang malawakang agresyon ng kaaway laban sa teritoryo, sistema, at rebolusyon ng Iran, gamit ang pananampalataya, pagkakaisa, at banal na pamumuno.
Ang kagandahan ng Holy Defense ay makikita sa paghahambing sa mga naunang digmaan, na kadalasan ay nagtapos sa pagsuko, pagkatalo, at pagkawala ng teritoryo.
Pag-unlad ng Sandatahang Lakas:
Sa loob ng 37 taon mula sa Holy Defense, nakamit ng Armed Forces ng Iran ang mataas na antas ng self-sufficiency, deterrence, at combat readiness sa pandaigdigang konteksto.
Ang mga tagumpay at aral ng Holy Defense ay patuloy na pinaiiral, batay sa gabay ng Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.
Pagtatapos:
Binigyang-diin ng IRGC na anumang bagong pagkakamali ng kaaway ay haharap sa malakas at mapanirang pagtugon, bilang babala at aral para sa kanila.
