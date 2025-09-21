Humiling si Netanyahu sa Washington na Pigilan ang Pagsasaayos ng Militar ng Ehipto sa Sinai

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Humiling si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, sa administrasyon ni Donald Trump na magpatupad ng presyon sa Ehipto upang itigil ang tinatawag niyang “pagpapalakas ng kakayahang militar” sa Sinai Peninsula, ayon sa mga opisyal ng US at Israel.
Mga Detalye ng Ulat:
Ayon sa mataas na ranggong opisyal ng Israel, ang pagdadagdag ng puwersang Ehipto sa Sinai ay naging karagdagang pangunahing punto ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
Hindi nagtagumpay ang direktang usapan sa pagitan ng Tel Aviv at Cairo, kaya't lumapit ang Israel sa Washington para humingi ng tulong.
Paliwanag ng Israel:
Sa isang pagpupulong sa US Secretary of State, Marco Rubio, inilahad ni Netanyahu ang mga aktibidad ng Ehipto na itinuturing niyang malalaking paglabag sa kasunduan sa kapayapaan, binanggit ang US bilang pangunahing tagapangalaga ng kasunduan.
Itinayo ng Ehipto ang mga imprastraktura militar sa mga lugar na pinapayagang may magaan na armas lamang at pinalawak ang mga runway ng airbase para sa mga fighter jet. Mayroon ding mga underground facilities na posibleng gamitin para sa imbakan ng mga missile, bagama’t wala pang konkretong ebidensya na may nakalagay nang missile.
Ayon sa Israel, mas malaki ang presensya ng militar ng Ehipto sa Sinai kaysa sa pinayagan sa bilateral agreements noong nakaraang taon.
Paliwanag ng Ehipto:
Binali ng opisyal ng Ehipto ang mga paratang, sinabing walang inisyatiba mula sa Washington kamakailan para talakayin ang isyu.
Binanggit ang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Ehipto at Israel na naghahati sa Sinai sa tatlong zone:
Zone A: malapit sa Suez Canal, puwedeng may buong brigade.
Zone B: puwedeng may border guards lamang na may magaan na armas.
Zone C: malapit sa Israel at Gaza, disarmed, may pulis lamang na may personal weapons.
Dagdag na Konteksto:
Lumalala ang tensyon dahil sa pagbabawas ng US-led multinational force sa monitoring flights sa Sinai.
Nagpapatuloy ang Cairo sa pagpapalakas ng puwersa sa border, na tinuturing ang posibleng pagdaloy ng Palestinian refugees bilang banta sa pambansang seguridad.
Binanggit ni President Abdel Fattah el-Sisi sa isang talumpati sa Doha na ang gobyerno ni Netanyahu ay nanganganganib sa kasunduan sa kapayapaan at nakakasagabal sa normalisasyon sa rehiyon.
Ang mga plano ng Ehipto sa posibleng paggawa ng joint Arab force bilang tugon sa Israeli aggression ay nagdulot ng karagdagang pagkabahala sa Israel.
