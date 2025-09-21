Punong Ministro ng Qatar mula sa Security Council: Ang Atake ng Israel ay Target ang Isang Residential Area

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay kay Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ng Qatar, ang malupit na atake ng Israel ay tumarget sa mga gusali na kilala bilang headquarters ng negotiating delegation ng Hamas at isang residential area na punô ng mga paaralan at diplomatic missions.
Mga Detalye:
Inihayag ni Al Thani sa isang pahayag sa United Nations Security Council na ang insidente ay paglabag sa soberanya ng isang ganap na kasaping bansa ng UN.
Binanggit niya na pinahahalagahan nila ang pakikiisa ng mga miyembro ng Security Council matapos ang atake at pinuri ang kanilang pagsisikap para sa pagpasa ng isang joint press statement.
Idinagdag ni Al Thani na ang pangyayari ay isang malaking pagsubok sa buong international system.
Insidente:
Tinarget ng Israel ang isang pulong ng mga lider ng Hamas sa Doha, na ikinamatay ng anim na tao, kabilang ang anak ng kilalang lider ng Hamas na si Khalil Al-Hayya, apat na kasama ng delegation, at isang miyembro ng Qatari internal security.
