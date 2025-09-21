Brazil, Hindi Inanyayahan ang Estados Unidos sa Isang UN Meeting

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagpasya ang gobyerno ng Brazil na huwag anyayahan ang Estados Unidos sa ikalawang sesyon ng “Defense of Democracy and Countering Extremism” na gaganapin sa gilid ng United Nations General Assembly.
Ayon sa ulat ng CNN Brazil, gaganapin ang pagpupulong sa darating na Miyerkules sa New York, sa inisyatiba ng Pangulo ng Brazil at may partisipasyon ng mga lider mula sa Chile, Spain, Colombia, at Uruguay.
Tinatayang may mga kinatawan mula sa humigit-kumulang 30 bansa ang dadalo.
Noong unang sesyon ng pagpupulong, sa panahon ng administrasyon ni Joe Biden, inimbitahan ang Estados Unidos at may kinatawan mula sa US Department of State.
Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ang desisyon na hindi anyayahan ang US sa ikalawang sesyon ay dahil sa mga polisiya ni Pangulong Donald Trump, na ayon sa Brazil, “pinapahina ang demokrasya ng bansa at inaatake ang mga institusyon tulad ng electoral at judicial systems.”
