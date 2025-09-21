Tumaas sa 93 ang Bilang ng Mass Graves ng mga Yazidi sa Sinjar

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang bagong mass grave ng mga Yazidi ang natuklasan sa rehiyon ng Jazira sa timog ng Sinjar, ayon kay Tahsin Sheikh Kalo, isang aktibista sa karapatang pantao mula sa komunidad ng Yazidi.
Mga Detalye:
Sa pagtuklas na ito, umabot na sa 93 ang kabuuang bilang ng mass graves ng Yazidi mula nang mapalaya ang Sinjar mula sa pananakop ng ISIS noong 2015.
Ayon kay Kalo, natagpuan at na-identify na ang isa sa mga biktima, at nagpapatuloy ang excavation. Inaasahang matutuklasan pa ang iba pang biktima na pinatay noong tag-init ng 2014 ng ISIS.
Karamihan sa mga biktima ay mga kababaihan at bata na pinatay ng sabay-sabay. Ang mga natuklasan hanggang ngayon ay maliit lamang na bahagi ng malawakang trahedya, dahil libu-libo pa rin ang nawawala.
Ang patuloy na pagsisiyasat at excavation ay inaasahang magbubukas ng higit pang mass graves at magbibigay-linaw sa lawak ng mga krimen ng ISIS laban sa komunidad ng Yazidi sa Sinjar at kalapit na lugar.
Background:
Noong Agosto 2014, ang komunidad ng Yazidi sa Sinjar ay nakaranas ng isa sa pinakamalalang krimen ng ISIS: mass killings, sapilitang paglisan, pag-aalipin ng kababaihan at mga batang babae, at pagdadala ng libu-libong lalaki sa hindi tiyak na kapalaran.
Mula nang mapalaya ang Sinjar, aktibista at mga eksperto mula sa loob at labas ng bansa ay patuloy na nagbubukas ng mga mass graves, na naglalantad ng lawak ng genocide ng ISIS sa Yazidi.
Libu-libo pa rin ang nawawala, at ang mass graves ay itinuturing na pangunahing ebidensya sa pag-aaral at pagpatunay ng genocide laban sa Yazidi sa Iraq.
