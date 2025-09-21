Ehipto: Presensya ng Militar sa Sinai ay Para sa Seguridad ng Bansa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng Information Department ng Pamahalaan ng Ehipto na ang deployment ng kanilang hukbong militar sa Sinai at iba pang rehiyon ay alinsunod sa pangangailangan para sa pambansang seguridad.
Mga Detalye:
Ayon sa pahayag, ang presensya ng militar ay base sa pagsusuri ng mataas na pamunuan at sa ilalim ng mga umiiral na prinsipyo at internasyonal na kasunduan.
Ang mga tropa sa Sinai ay nakatuon sa seguridad ng hangganan laban sa terorismo at smuggling at ginagawa ito sa koordinasyon sa mga partido ng kasunduan sa kapayapaan.
Ang Ehipto ay tumututol sa pagpapalawak ng mga operasyon militar sa Gaza at sa pagpapaalis ng mga Palestinian mula sa kanilang lupain, at pinagtitibay ang karapatan ng mga Palestino sa isang malayang bansa.
Konsekwensya at Reaksyon:
Ang pahayag ay kasunod ng ulat mula sa Axios na si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, ay humiling sa administrasyon ni Donald Trump na pilitin ang Ehipto na bawasan ang presensya ng militar sa Sinai.
Ayon sa iba pang ulat, bilang tugon sa pangamba ng Israel na ilipat ang mga Palestino sa hilagang Sinai, nag-deploy ang Ehipto ng karagdagang tropa sa hangganan ng Gaza.
Media ng Israel: Bawat pagpasok ng tropa o kagamitan ng Ehipto sa Sinai ay dapat sumunod sa 1979 Peace Treaty Military Annex at may koordinasyon sa militar at gobyerno ng Israel.
Deployment:
Mga 88 battalion (~42,000 sundalo), higit sa 1,500 tangke at armored vehicles ang ipinadala sa hilagang Sinai.
Nagpatayo rin ng mga military bases, airstrips, at air defense systems malapit sa hangganan ng Gaza.
…………
328
Your Comment