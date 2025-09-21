Trump at ang Pagbabalik ng Bagram Airbase: Pag-aalala sa Kabul at Walang Pakialam sa Washington

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga bagong pahayag ni Donald Trump tungkol sa pagbabalik ng kontrol sa Bagram Airbase sa Afghanistan ay nagdulot ng pag-aalala sa Kabul at pagdududa sa Washington.
Mga Detalye:
Kamakailan, nagbigay si Trump ng mga ideya sa expansionism, kabilang ang pagbabalik ng kontrol sa Panama Canal, pag-transform sa Canada bilang estado ng US, pagbili ng Greenland, at muling pagkuha ng Bagram Airbase.
Sa Afghanistan, ang Bagram ay naging simbolo ng nasyonal na soberanya mula nang umalis ang mga banyagang puwersa noong 2021. Anumang pag-uusap tungkol sa pagbabalik ng US ay nagdudulot ng sensitibong reaksyon lokal at rehiyonal.
Panig ng Washington:
Ayon sa mga eksperto, ang pahayag ni Trump ay mas panloob na pulitika kaysa aktwal na plano.
Sinabi ni Peter Roff, political analyst: “Gusto ni Trump kunin ang Bagram, ngunit malabong may aktwal na hakbang.”
Ayon kay Charles Dunn, dating opisyal sa White House at State Department: ang pahayag ay walang basehan at hindi planong ipatupad, katulad ng kanyang mga sinabi tungkol sa Panama Canal at Greenland.
Kahalagahan ng Bagram:
Ang Bagram Airbase ay pinakamalaking military base ng US sa Afghanistan na may 2-mile runway, helipad, airfield, prison, at logistic facilities.
Matapos ang US withdrawal noong 2021, naging simbolo ito ng kakayahan ng Afghanistan sa sariling pamamahala.
Malapit sa border ng China, kaya mataas ang geopolitical significance nito.
Opisyal na Panig ng Kabul:
Ministry of Foreign Affairs ng Taliban: hindi tinatanggap ang military presence ng US.
Sabi ni Zakir Jalali, political official: maaari lang magkaroon ng economic at political relations base sa shared interests, ngunit hindi military presence.
Sabi ni Amir Khan Muttaqi, Foreign Minister: ang alegasyon ni Trump tungkol sa China sa Bagram ay walang basehan.
Pag-aalala sa Rehiyon:
China at Russia pati na rin ang mga Central Asian countries ay nagbabantay sa sitwasyon.
Peking ay nag-aalala sa anumang military tension sa borders, habang Moscow ay tinitingnan ang mga bagong aksyon ng US bilang threat sa balance of power.
Pagsusuri:
Ang posibleng pagbabalik ng US sa Bagram ay hindi madali at maaaring magpalala ng regional complexity.
Ang rebuilding at re-equipping ng base ay mahal at maaaring magdulot ng local backlash at bagong conflict.
Konklusyon:
Ang pahayag ni Trump ay muling nagbukas ng tanong: magiging larangan ba muli ng global powers ang Afghanistan, o mapapanatili nito ang independence at national sovereignty?
