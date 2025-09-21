Sanaa Officials: Yemen Has Built a Modern Army, Any Aggression Will Face Crushing Response

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga opisyal ng militar sa Sanaa, Yemen ay nagpahayag na ang kanilang puwersang armado ay may advanced military capabilities at nagbabala na anumang pagsalakay sa teritoryo ng bansa o sa mga banal na lugar ng Islamic community ay haharapin ng matindi at nakapipinsalang tugon.
Mga Pangunahing Punto:
Sina Mohammed Al-Atefi (Defense Minister) at Mohammed Al-Ghamari (Chief of Staff) ay naglabas ng joint statement na nagsasabing ang Yemeni army ay naging modern at malakas, handang ipagtanggol ang national sovereignty at mga sacred sites ng Islamic ummah.
Ang pahayag ay direkta ring babala sa Israel at sa mga kasabwat nitong imperialist powers: anumang agresyon laban sa Yemen at mga banal na lugar ay haharapin ng matinding at destructive retaliation.
Patuloy na Suporta sa Gaza:
Ang mga opisyal ay binigyang-diin ang patuloy na suporta sa “mujahideen sa Gaza”.
Anila, ang attacks laban sa Israel sa Red Sea, Arabian Sea, at Gulf of Aden ay magpapatuloy hanggang maabot ang depth ng okupadong teritoryo, maliban kung titigil ang agresyon.
Mga Huling Operasyon:
Ang Yemeni armed forces ay nagpapatuloy sa targeting ng critical at military sites sa Israel.
Kasama sa mga huling operasyon ang mga lungsod na Jaffa, Umm al-Rashrash (Eilat), at Beersheba, na isinagawa nitong mga nakaraang araw.
Konklusyon:
Ipinapakita ng pahayag ang pag-angat ng kakayahan ng Yemeni army at ang kanilang determinasyon na ipagtanggol bansa at pananampalataya.
Ang mensahe sa Israel at sa mga kasabwat nito ay malinaw: anumang pagsalakay ay haharapin ng matinding kaparusahan.
…………..
328
Your Comment