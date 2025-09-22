  1. Home
  2. serbisyo
  3. Gitnang-silangan

Babala ni Davutoğlu kay Erdoğan: Huwag Makipagkasundo sa U.S. Kung Walang Tigil-Putukan sa Gaza

22 Setyembre 2025 - 13:21
News ID: 1729789
Babala ni Davutoğlu kay Erdoğan: Huwag Makipagkasundo sa U.S. Kung Walang Tigil-Putukan sa Gaza

Nagbigay ng matinding babala si Ahmet Davutoğlu, dating Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Turkey at kasalukuyang pinuno ng Future Party, kay Pangulo Recep Tayyip Erdoğan.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Nagbigay ng matinding babala si Ahmet Davutoğlu, dating Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Turkey at kasalukuyang pinuno ng Future Party, kay Pangulo Recep Tayyip Erdoğan.

Pangunahing Pahayag: Sa isang mensahe sa platform na X, hinimok ni Davutoğlu si Erdoğan na huwag pumasok sa anumang kasunduan sa kalakalan sa Estados Unidos kung hindi muna makakamit ang isang tigil-putukan sa Gaza.

Pagbisita sa Washington: Tinukoy niyang iniimbita ni Pangulong Donald Trump si Erdoğan sa Washington. Ayon kay Davutoğlu, maaaring may “mga sorpresang taktika” si Trump at layunin ng pag-anyaya ay pigilan ang posibleng matitinding posisyon laban sa Israel sa nalalapit na United Nations General Assembly (22–23 Setyembre).

Kritika kay Trump: Giit niya, nakatuon si Trump sa negosyong pangkalakalan tulad ng bentahan ng Boeing aircraft, F-16 at F-35, at tinuturing ang pakikitungo sa ibang bansa na parang isang CEO na nagbebenta ng produkto.

Isyung Militar: Ipinaalala ni Davutoğlu na tinanggal ang Turkey sa F-35 fighter jet program matapos nitong bilhin ang S-400 defense system mula Russia, isang isyung tiyak umanong itataas ni Trump sa pagpupulong.

Panawagan: Hinimok niya si Erdoğan na dalhin sa Washington ang isang malinaw na mensahe: kagyat na tigil-putukan sa Gaza, katatagan sa Syria at Gitnang Silangan, at pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine.

Sa huli, binigyang-diin ni Davutoğlu na dapat dumalo si Erdoğan sa mga pag-uusap sa dangal at may representasyon ng 85 milyong mamamayang Turko at ang makasaysayang pamana ng bansa.

…………

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha