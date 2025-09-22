Babala ni Davutoğlu kay Erdoğan: Huwag Makipagkasundo sa U.S. Kung Walang Tigil-Putukan sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbigay ng matinding babala si Ahmet Davutoğlu, dating Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Turkey at kasalukuyang pinuno ng Future Party, kay Pangulo Recep Tayyip Erdoğan.
Pangunahing Pahayag: Sa isang mensahe sa platform na X, hinimok ni Davutoğlu si Erdoğan na huwag pumasok sa anumang kasunduan sa kalakalan sa Estados Unidos kung hindi muna makakamit ang isang tigil-putukan sa Gaza.
Pagbisita sa Washington: Tinukoy niyang iniimbita ni Pangulong Donald Trump si Erdoğan sa Washington. Ayon kay Davutoğlu, maaaring may “mga sorpresang taktika” si Trump at layunin ng pag-anyaya ay pigilan ang posibleng matitinding posisyon laban sa Israel sa nalalapit na United Nations General Assembly (22–23 Setyembre).
Kritika kay Trump: Giit niya, nakatuon si Trump sa negosyong pangkalakalan tulad ng bentahan ng Boeing aircraft, F-16 at F-35, at tinuturing ang pakikitungo sa ibang bansa na parang isang CEO na nagbebenta ng produkto.
Isyung Militar: Ipinaalala ni Davutoğlu na tinanggal ang Turkey sa F-35 fighter jet program matapos nitong bilhin ang S-400 defense system mula Russia, isang isyung tiyak umanong itataas ni Trump sa pagpupulong.
Panawagan: Hinimok niya si Erdoğan na dalhin sa Washington ang isang malinaw na mensahe: kagyat na tigil-putukan sa Gaza, katatagan sa Syria at Gitnang Silangan, at pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine.
Sa huli, binigyang-diin ni Davutoğlu na dapat dumalo si Erdoğan sa mga pag-uusap sa dangal at may representasyon ng 85 milyong mamamayang Turko at ang makasaysayang pamana ng bansa.
