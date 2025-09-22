Pagtaas ng Tensyon sa Gabinete ni Netanyahu Dahil sa Pagkilala ng Kanluran sa Estado ng Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng Channel 12 ng Israel ang lumalalang hidwaan sa loob ng koalisyon ng gobyerno ni Benjamin Netanyahu matapos na hindi isama ang ilang pangunahing ministro sa mga mahalagang pulong hinggil sa tugon ng Israel sa sunod-sunod na pagkilala ng mga bansa sa Kanluran sa Estado ng Palestina.
Pulitikang alitan:
unahan ni Netanyahu ang isang biglaang pulong para talakayin ang mga hakbang kontra sa bagong bugso ng mga pagkilala, ngunit hindi inimbitahan sina Itamar Ben-Gvir (Ministro ng Seguridad) at Bezalel Smotrich (Ministro ng Pananalapi).
Itinuturing ng mga kaalyado ni Ben-Gvir ang hakbang na ito bilang pagtatangka na balewalain ang kanilang panawagang pabilisin ang pagpapalawak ng soberanya ng Israel sa West Bank at wakasan ang papel ng Palestinian Authority.
Pag-iingat ni Netanyahu:
Sinisikap umano ng Punong Ministro na panatilihin ang balanse sa politika sa loob ng bansa at maiwasan ang labis na presyur mula sa pandaigdigang komunidad, kaya’t mas “katamtaman” ang kanyang posisyon.
Binigyang-diin niya ang pangangailangang makipag-ugnayan nang buo sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump upang harapin ang tuloy-tuloy na pagdami ng mga bansang kumikilala sa Palestina.
Paglawak ng pagkilala sa Palestina:
Nitong Linggo, Britanya, Kanada, Australia, at Portugal ang pinakabagong nagdeklara ng opisyal na pagkilala sa Estado ng Palestina, kaya umabot na sa 153 sa 193 miyembrong bansa ng UN ang kumikilala dito.
Inaasahan na susunod pa ang France, Belgium, Luxembourg, Malta, at Armenia sa panahon ng Ika-80 na Pangkalahatang Asemblea ng UN na kasalukuyang ginaganap sa New York.
Konteksto ng labanan sa Gaza:
Nangyayari ito habang nagpapatuloy ang opensiba ng Israel sa Gaza mula pa noong 7 Oktubre 2023, na ayon sa mga ulat ng karapatang-pantao ay nagresulta sa 65,283 na nasawi at 166,575 na sugatan, karamihan ay kababaihan at bata, at isang malawakang kagutuman na pumatay ng hindi bababa sa 442 katao, kabilang ang 147 na bata.
Ang patuloy na pagdami ng mga bansang kumikilala sa Palestina ay nagdudulot ngayon ng malaking hamon sa pamahalaan ni Netanyahu, na sinusubukang pag-isahin ang kanyang koalisyon habang hinaharap ang lumalaking presyur mula sa pandaigdigang komunidad.
