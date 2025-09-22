Heneral Mousavi: Tutugon kami sa mga banta ng kaaway nang lampas sa inaasahan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tiniyak ni Major General Seyyed Abdolrahim Mousavi, Hepe ng Pangkalahatang Tanggapan ng Sandatahang Lakas ng Iran, na handa ang Iran na tumugon sa anumang panlabas na banta nang may agarang, matindi, at nakakagulat na aksyon na “higit sa inaasahan ng mga kaaway.”
Mahahalagang Pahayag
Sa isang mensahe para sa paggunita ng Linggo ng Banal na Depensa, binalikan ni Mousavi na nabigo ang mga kaaway sa loob ng 12 araw dahil sa lokal na lakas-pananggol at matatag na tugon ng Iran at mga kaalyado sa rehiyon.
Hindi manonood lamang ang Iran, aniya, kundi gagawing oportunidad ang bawat banta upang maipakita ang pambansang lakas sa rehiyonal at pandaigdigang antas.
Binanggit niya ang pangangailangan na paunlarin ang makabagong teknolohiyang panlaban at palakasin ang kakayahang pang-pagpigil (deterrence), kabilang ang paghahanda sa mga komplikadong digmaan, lalo na ang “digmaang pang-kaalaman at pang-kamalayan” na umano’y isinusulong ng mga kaaway.
Pangwakas na Paninindigan
Tiniyak ni Heneral Mousavi sa mamamayang Iranian na ang Sandatahang Lakas ng Republika Islamika ng Iran ay may mga estratehikong sorpresa at ganap na handa na magsagawa ng mabilis, matindi, at masakit na tugon laban sa sinumang maniniil o makapangyarihan—isang tugon na “lampas sa lahat ng inaasahan.”
