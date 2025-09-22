Dumating ang Iranian Foreign Minister sa New York

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dumating si Iranian Foreign Minister Seyyed Abbas Araqchi sa New York noong Lunes ng umaga (oras ng New York) upang dumalo sa ika-80 na sesyon ng United Nations General Assembly (UNGA).
Mga Detalye ng Pagbisita
Pagdalo sa mga Pulong ng UNGA: Kalahok siya sa mga pagtalakay at pagpupulong kaugnay ng mga isyung nakalista sa opisyal na agenda ng General Assembly.
Paglalahad ng Pananaw ng Iran: Ipapaliwanag ni Araqchi ang mga posisyon at pananaw ng Iran hinggil sa mga pandaigdigang isyu.
Mga Bilateral na Pagpupulong: Nakaiskedyul din siyang makipagkita sa iba pang mga ministro ng ugnayang panlabas at sa mga kinatawan ng midya upang palakasin ang diplomatikong ugnayan.
Ang pagbisitang ito ay bahagi ng patuloy na pakikilahok ng Iran sa mga gawain ng United Nations at isang oportunidad upang iharap ang mga paninindigan nito sa mga kasalukuyang usaping pandaigdig.
