Larawan ng mga Kampeon ng Greco-Roman Wrestling, Ipininta sa Mural ng Meydan Vali-Asr, Tehran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang bagong mural na pinamagatang “Iran Bala” (Iran sa Itaas) ang inilunsad ngayong Martes sa Vali-Asr Square, kabisera ng Tehran, bilang pagdiriwang sa panalo ng mga pambansang bayani ng Iran sa World Greco-Roman Wrestling Championships.
Sa disenyo, makikita ang mga kulay ng bandila ng Iran—berde, puti at pula—kasama ang mga salitang «Iran Bala, Parcham Bala, Balaye Bala» (“Iran pataas, watawat taas, higit pa sa taas”).
Ang mural ay likha ng House of Designers of the Islamic Revolution, na may graphic design ni Amir Allah-varan at calligraphy ni Ali Khalaj, at ipinatupad ng Owj Arts and Media Organization.
