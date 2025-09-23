Video | Watawat ng Palestine Itinaas sa London

23 Setyembre 2025 - 14:25
News ID: 1730290
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kasunod ng pormal na pagkilala ng United Kingdom sa Estado ng Palestine, itinaas ngayong araw ang watawat ng Palestine sa Embassy of Palestine sa London. Ang seremonyang ito ay sumisimbolo ng opisyal na pagkilala ng Britanya at isang makasaysayang hakbang na nagpapakita ng suporta para sa kalayaan at soberanya ng sambayanang Palestino. ……… 328
