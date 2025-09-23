Babala ukol sa Nakatagong Mensahe ng mga Online Series: Pagnonormalisa ng Karahasan at Paglabag sa Batas sa Isip ng mga Kabataan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng eksperto sa midya at internet na si Prop. Reza Nasiri na ang mga palabas sa mga plataporma ng online o “home streaming” ay nagdudulot ng pagkawatak-watak ng pagkakakilanlan at banta sa kalusugang pang-isip ng kabataan. Sa isang talakayan hinggil sa “Epekto ng Home Streaming sa Pagbuo ng Pagkakakilanlan at Mental Health ng Kabataan,” binigyang-diin niya ang mga sumusunod.
Dalawang Pangunahing Isyu: Pagkakakilanlan at kalusugang pang-isip na mahigpit na magkaugnay at parehong apektado ng digital na kapaligiran.
“Ikalawang Buhay” ng Kabataan: Ang mga kabataan ay nakatira sa isang “digital na isla” kung saan ang porma ng kultura at mga halaga ay idinidikta ng mga plataporma at social media, samantalang nananatiling hindi handa ang pamilya at paaralan.
Pagbabago sa Pagkakakilanlan: Ang mga palabas sa streaming at social media ay maaaring magtakda ng bagong kahulugan ng relihiyon, moralidad, at pamumuhay, na unti-unting pumapalit sa tradisyunal at panlipunang identidad.
Banta sa Kalusugan ng Pag-iisip: Ang pagkakabukod sa digital na mundo ay nagdudulot ng pag-iwas sa lipunan at nagpapadali sa pagkahulog ng kabataan sa mapanganib o kontra-sosyal na gawain.
Pag-normalisa ng Karahasan at Paglabag sa Batas: Maraming sikat na serye ang ginagawang bayani ang mga kriminal o lumalabag sa batas, samantalang ipinapakita ang pulisya at batas bilang mahina.
Mga Inirekomendang Hakbang ni Nasiri:
Pagtuturo ng media literacy sa mga kabataan at magulang.
Reporma sa edukasyon upang maisama ang aralin at workshop hinggil sa digital na mundo.
Produksyon ng lokal at kaakit-akit na nilalaman na makakalaban sa mga mapanirang palabas.
Pagpapalakas ng kalusugan at interaksiyon ng kabataan sa tunay na lipunan.
Mas malapit na komunikasyon ng mga henerasyon upang maunawaan ang wika at pangangailangan ng kabataan.
Binalaan ni Nasiri na kung hindi maagapan, ang “ikalawang buhay” sa digital space ay magdudulot ng krisis sa pagkakakilanlan at maselang kalusugang pang-isip ng susunod na henerasyon, kaya kinakailangan ang sabayang aksyon ng pamilya, paaralan, mga tagapagpatupad ng patakaran, at midya.
………..
328
Your Comment