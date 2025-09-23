Pagsisikap para sa Tatluhang Pagpupulong nina Netanyahu, Jolani at Trump sa Washington

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng Hebreong website na “Walla” na puspusan na ang mga hakbang upang idaos ang isang makasaysayang tatluhang pagpupulong sa White House sa pagitan nina.
Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, Ahmed al-Shar’a (Abu Mohammad Jolani), pinuno ng pansamantalang pamahalaan ng Syria, at Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos.
Ayon sa isang impormadong pinagmulan, umuusad na ang negosasyon at “hindi na ito basta tsismis o panaginip; malapit nang maging realidad ang pulong.”
Noong nakaraang linggo, ipinahiwatig ni Jolani na ang mga usaping pang-seguridad sa pagitan ng Israel at Syria ay maaaring magbunga ng kongkretong resulta sa mga darating na araw. Bagaman hindi pa saklaw ang pormal na kapayapaan o normalisasyon, ang isang matagumpay na kasunduang pang-seguridad ay maaaring magbukas ng pinto para sa iba pang kasunduan.
Samantala, iniulat din ng website na Axios na ilang linggo na ang nakalipas ay nag-alok ang Israel ng detalyadong panukalang kasunduang pang-seguridad sa Syria, kabilang ang isang mapa ng sona mula timog-kanlurang Damasco hanggang hangganan ng Israel.
……….
328
Your Comment