Pangulo ng Colombia sa UN: Matinding Puna sa U.S. at Matatag na Suporta sa Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kanyang pinakahuling talumpati sa Pangkalahatang Asembleya ng United Nations, matinding pinuna ni Gustavo Petro, Pangulo ng Colombia, ang desisyon ng Estados Unidos na bawiin ang sertipikasyon sa kampanya ng Colombia laban sa droga, at tinawag itong isang “pang-iinsulto sa demokrasya.”
Mariing sinabi ni Petro na ang desisyong ito ay “isang pag-atake sa pambansang soberanya,” at kinuwestiyon kung paano maaaring “hindi kilalanin ng isang dayuhang pangulo ang halal na pinuno ng isang bansa.”
Binanggit niya ang mahigit 1,764 toneladang kokaina na nasamsam sa panahon ng kanyang pamumuno at iginiit na ang hakbang ng U.S. ay bunga ng “politikal na hidwaan, hindi batay sa totoong datos.” Pinuna rin niya ang pandaigdigang patakaran laban sa droga, at sinabi: “Bakit ang kokaina na mula sa mga bansang timog ay tinuturing na mapanganib, samantalang ang alak mula sa hilaga ay malayang ipinagbibili? Hindi agham kundi pulitika ang ugat ng mga pasyang ito.”
Sa ibang bahagi ng talumpati, tumutok si Petro sa krisis sa Gaza at nanawagan para sa pagbuo ng isang armadong puwersang pangkapayapaan upang wakasan ang “genocide” laban sa mga Palestino. Malugod niyang sinuportahan ang mga hakbang ng Pransya, Inglatera, at Canada sa pagkilala sa estado ng Palestina at pinuri ang papel ng Colombia sa The Hague Group, na nagsusulong ng mga utos ng International Court of Justice laban sa mga opisyal ng Israel.
Aniya: “Hindi dapat manahimik ang mundo sa harap ng pagpatay sa mga bata sa Gaza.”
Nagpahayag si Petro ng determinasyon na panatilihin ang kasarinlan ng Colombia at ipaglaban ang katarungang pandaigdig, sa kabila ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Bogotá at Washington. Sa pagtatapos, binigyang-diin niya ang pangakong ipagtanggol ang pambansang soberanya at suportahan ang mga layunin ng pandaigdigang katarungan at kapayapaan.
…………
328
Your Comment