Erdogan sa Washington: Target ang Bilyong-Dolyar na Kasunduang Pang-Sandata kay Trump

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Naghahanda si Recep Tayyip Erdogan, Pangulo ng Turkey, na isara ang isang malakihang kasunduang pang-depensa bago ang kanyang nakatakdang pagpupulong kay Donald Trump sa White House sa Setyembre 25 (3 Mehr).
Batay sa ulat ng Bloomberg, layon ng Ankara na bumili ng daan-daang eroplano ng Boeing at mga fighter jet mula sa Lockheed Martin na may halagang mahigit $10 bilyon.
Mga Detalye ng Posibleng Kasunduan
Boeing at Lockheed Martin: Plano ang malakihang order para sa mga komersyal na eroplano at mga F-16 fighter jet, kasama ang pagpapatuloy ng negosasyon para sa F-35.
Pagbabalik sa Programang F-35: Nais ng Turkey na maibalik ang sampung kumpanyang Turkish na dating kasali sa paggawa ng mga piyesa ng F-35, na tinatayang nagkakahalaga ng $12 bilyon.
Dagdag na Produksyon sa Loob ng Bansa: Target din ang mga kasunduang magbibigay pahintulot sa lokal na pag-assemble ng mga makina ng eroplano, kabilang ang para sa sariling “Kaan” twin-engine fighter at Hurjet trainer aircraft ng Turkey.
Konteksto
Noong 2019, pinatigil ng U.S. ang partisipasyon ng Turkey sa F-35 program matapos nitong bilhin ang Russian S-400 missile defense system. Bilang alternatibo, pumayag ang Ankara sa pagbili ng mga F-16, ngunit patuloy nitong hinahangad ang pagbabalik sa mas makabagong F-35.
Mga Susunod na Hakbang
Umaasa si Erdogan na, kapalit ng ilang kooperasyon at kasunduang pang-kalakalan, papayag si Trump sa pagbebenta ng 40 bagong F-16 Viper, mga ekstrang makina, bomba at misil, at posibleng 40 F-35A. Kasama rin sa plano ang pag-upgrade o pagpapalit ng halos 240 F-16 ng Turkey—ang ikalawang pinakamalaking fleet ng ganitong uri pagkatapos ng Estados Unidos.
Kung maisasakatuparan, ang kasunduan ay inaasahang magpapalakas sa industriyang depensa ng Turkey at magbabalik ng ilang naantalang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa.
……………
328
Your Comment