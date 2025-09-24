Pahayag ng Taliban: “Hindi Mapag-uusapan ang Bagram” sa Gitna ng Banta ni Trump

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tumugon ang Taliban sa huling mga pahayag ni Donald Trump tungkol sa muling pagkuha ng Bagram Air Base sa Afghanistan. Ayon kay Zabihullah Mujahid, tagapagsalita ng Taliban, ang usapin hinggil sa Bagram ay “ganap na hindi napag-uusapan.”
Mga Pangunahing Pahayag
“Hindi Negosyable” – Binibigyang-diin ni Mujahid na hindi kailanman ipagpapalit o ipamimigay ng Afghanistan ang alinmang bahagi ng teritoryo nito.
Limitado ang Negosasyon – Aniya, ang kasalukuyang pag-uusap ng Taliban at Estados Unidos ay nakatuon lamang sa palitan ng mga bihag, relasyong diplomatiko, at pamumuhunang pang-ekonomiya, at walang kinalaman sa pagbabalik ng Bagram.
Babala sa Washington – Tugon niya sa banta ni Trump na “may masamang mangyayari” kung hindi ibabalik ang base:
“Ang masasamang aksyon ay may masamang kapalit. Hindi maaring sakupin o pasunurin ang Afghanistan.”
Konteksto
Dating Base Militar ng U.S. – Ang Bagram, na nasa lalawigan ng Parwan, ang pinakamalaking base militar ng Amerika at dating sentro ng kanilang operasyon sa Afghanistan. Iniwan ito ng mga tropa ng U.S. noong Enero 2021 matapos ang kasunduang Doha.
Trump at ang Estratehikong Halaga – Iginiit ni Trump na mahalaga ang Bagram dahil sa umano’y lapit nito sa mga pasilidad nuklear ng Tsina, ngunit tinawag ng Taliban ang pahayag na “maling impormasyon,” binanggit na ilang oras pa ang lipad mula roon papunta sa Tsina.
Pagpapatuloy ng Ugnayan
Bagaman matigas ang tono, binigyang-diin ni Mujahid na bukas ang Taliban sa maayos na relasyon sa Estados Unidos at Europa kung mananaig ang diplomasya at kooperasyong pang-ekonomiya.
Sa huli, iginiit ng Taliban na ipagpapatuloy nila ang pagtatanggol sa bansa at dangal ng bayan kung sakaling muling tangkaing sakupin ng Amerika ang Bagram.
…………..
328
Your Comment