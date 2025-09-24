Emir ng Qatar: “Pangarap ni Netanyahu ang Gawing Teritoryo ng Impluwensya ng Israel ang Rehiyong Arabo”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Tamim bin Hamad Al Thani, Emir ng Qatar, sa ika-80 General Assembly ng United Nations na si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, ay may pangarap na gawing teritoryo ng impluwensya ng Israel ang rehiyong Arabo.
Pangunahing Punto ng Pananalita
Paglabag sa Batas Internasyonal – Binanggit ng Emir ang malupit na pag-atake sa Doha na tumarget sa isang delegasyon ng Hamas, kung saan 6 ang nasawi kabilang ang isang mamamayang Qatar, at 18 ang nasugatan.
Pagpapakita ng Katapatan ng Qatar – Binigyang-diin niya na bilang isang mapayapang bansa at tagapamagitan, nakamit ng Qatar ang kalayaan ng 148 bihag at patuloy na nagho-host ng mga delegasyon mula Hamas at Israel.
Motibo ng Israel – Aniya, ang tunay na layunin ng Israel ay sirain ang Gaza at paalisin ang populasyon nito, at ang digmaan ay nakatuon sa ethnic cleansing at pagpapataw ng bagong katotohanan sa rehiyon.
Babala sa Rehiyon
Binanggit ng Emir na ang Punong Ministro ng Israel ay ipinagmamalaki ang pagpigil sa pagkakaroon ng isang Palestinian na estado at ang paghadlang sa kapayapaan, at nagbabala sa mga bansang Arabo at Muslim sa mga panganib ng ganitong ambisyon.
Konklusyon
Ayon kay Tamim bin Hamad Al Thani, ang pagbagsak ng internasyonal na lohika laban sa lohika ng puwersa ay nagreresulta sa “rule of the jungle,” at dapat ibalik ang bisa ng internasyonal na legalidad upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
…………..
328
Your Comment