Araghchi: Ang “Snapback” ay Walang Bisa sa Batas, Walang Ingat sa Pulitika, at May Depektibong Proseso

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Seyed Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na ang tinatawag na mekanismong “snapback” na ipinupursige ng tatlong bansang Europeo ay walang legal na bisa, walang ingat sa pulitika, at may depektibong pamamaraan.
Ayon sa kanya, walang obligasyon ang Iran na sumunod dito sapagkat nilabag na ng tatlong bansang Europeo ang kanilang mga pangako sa ilalim ng JCPOA at ng Resolusyon 2231 ng UN Security Council. Dahil dito, aniya, wala silang anumang karapatan na maghain ng reklamo tungkol sa “malaking hindi pagsasakatuparan” ng kasunduan.
Ibinahagi ni Araghchi na nakipag-ugnayan ang Iran sa Russia at China at nagpadala ng liham upang ipakita ang iligal at mapang-udyok na katangian ng hakbang ng tatlong bansang Europeo.
Dagdag pa niya, ang abiso ng European troika noong 28 Agosto sa Pangulo ng Konseho ay hindi maaaring ituring na isang balidong notipikasyon sa ilalim ng parapo 11 ng Resolusyon 2231.
Ipinaalala rin niya na ang draft na resolusyon na isinumite noong 19 Setyembre ay hindi tumutupad sa mga kinakailangan ng Resolusyon 2231 at samakatuwid hindi maaaring magbalik ng mga naalis na parusa.
Tinawag niyang walang lehitimidad ang panukalang resolusyon ng South Korea na hindi pinaboto ng Pangulo ng Konseho, at inilarawan niya bilang walang bisa at walang epekto ang mga pagsisikap ng Alemanya, Pransya, Britanya, at Estados Unidos na muling buhayin ang mga parusang natapos na.
Binigyang-diin ni Araghchi na ayon sa orihinal na iskedyul ng kasunduan, lahat ng limitasyon kaugnay ng isyung nukleyar sa ilalim ng Resolusyon 2231 ay permanenteng matatapos sa 18 Oktubre 2025.
“Ang Iran, kasama ng maraming iba pang bansa, hindi kikilalanin ang anumang pagtatangka para palawigin, buhayin, o ipatupad ang mga parusang iyon pagkatapos ng petsang iyon,” wika niya.
Sa huli, nanawagan siya sa Pangulo ng UN Security Council na ideklarang iligal ang desisyon ngayon at hiniling sa Kalihim-Heneral na umiwas sa anumang pagsisikap na ibalik ang mga mekanismo ng parusa sa loob ng Kalihiman ng UN.
