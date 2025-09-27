Salaysay ng Kapatid ni Shaheed Abbas Mousavi tungkol kay “Sayyid ng Panlaban”: “Si Sayyid ay Umiibig sa Diyos – Nakakakuha Kami ng Lakas at Pag-asa s

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ibinahagi ni Hoda Mousavi, kapatid ng martir na si Sayyid Abbas Mousavi, dating Kalihim-Heneral ng Hezbollah sa Lebanon, ang kanyang mga alaala at damdamin tungkol kay Sayyid Hassan Nasrallah, kilala bilang “Sayyid ng Panlaban.”
“Una sa Lahat, Umiibig Siya sa Diyos”
Ayon kay Hoda, tuwing maririnig nila ang mga salita at payo ni Sayyid Hassan, dama nila ang kanyang tapat na pagmamahal sa Diyos.
“Agad kaming nahahatak na parang may magnet,” aniya, “at ang sikreto nito ay ang kanyang katapatan at malalim na debosyon sa Minamahal na Makapangyarihan.”
Alaala ng Kabataan at Pagkakaibigan
Noong bata pa sila, madalas na makasama ni Hoda si Sayyid Hassan sa kanilang tahanan kasama ang kanyang kapatid na si Sayyid Abbas.
Inilarawan niya ang malapit at mainit na ugnayan nina Sayyid Hassan at Abbas: “Parang ama at anak ang turingan nila.”
Minsang nasa edad dose si Hoda nang masalubong sila ni Sayyid Hassan sa kalsada. Dama niya ang pangungulila ni Sayyid Hassan kay Abbas na nasa Iran noon para sa pakikibaka.
Pagkikita Pagkatapos Maging Kalihim-Heneral
Nang maupo si Sayyid Hassan bilang Kalihim-Heneral ng Hezbollah, nagkaroon si Hoda ng pagkakataong muling makadaupang-palad ito.
“Parang pagdalaw sa angkan ng Propeta ang pakiramdam,” sabi niya. “Ang pagtingin sa kanyang mukha ay tila isang uri ng pagsamba.”
Lubos ang tuwa niya nang makilala siya ni Sayyid at masayang binati: “Ikaw ang munting Hoda!”
Mga Katangian ni Sayyid Hassan
Pagmamahal at awa na nagmumula sa Diyos
Kababaang-loob, tiyaga, at walang kapagurang paglilingkod sa mga inaapi
Laging nakatuon sa kagustuhan ng Diyos, kaya’t maliit ang tingin sa lahat ng bagay maliban sa Kanya
Hindi kailanman umatras sa landas ng katotohanan at jihad
“Kapag nagsalita siya,” sabi ni Hoda, “ang bawat isa sa amin ay lumalakas at nagkakaroon ng pag-asa.”
Damdamin sa Pagkabalita ng Pagkamatay
Hindi maitago ni Hoda ang matinding sakit at pangungulila sa pagpanaw ng lider.
Gayunman, aniya, may kagalakan din sapagkat natamo ni Sayyid Hassan ang matagal nang inaasam na martiryo—isang gantimpala mula sa Diyos.
“Ang kanyang tinig at halimbawa ay nananatiling buhay,” wika niya. “Ang dugo ng mga martir ang nagpatibay sa aming paninindigan.”
Panawagan sa mga Tagasuporta ng Panlaban
Hinikayat ni Hoda ang lahat ng tagasuporta ng Hezbollah na:
Patuloy na magpakatatag at huwag isuko ang sandata ng dangal at pananampalataya.
Panatilihing buhay ang bandila ng Panlaban at ang diwa ng Jerusalem (Quds) bilang gabay.
Tumuloy sa landas ng karangalan at paglaya hanggang sa makamit ang ganap na tagumpay.
“Ang paglaban ay isang banal na amanah (tungkulin mula sa Diyos) sa ating mga balikat,” pagtatapos niya.
