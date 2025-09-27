US at mga Kaalyado, Hinarang ang Panukala ng UN na Iurong ang Parusa laban sa Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tinanggihan ng Estados Unidos at ilang kaalyado nito ang isang draft na resolusyon sa UN Security Council na layong ipagpaliban nang anim na buwan ang muling pagpapatupad ng mga parusang pandaigdig laban sa Iran—mga parusang inalis noong 2015 sa ilalim ng kasunduang nuklear na kilala bilang JCPOA.
Noong Biyernes, bumoto laban sa panukala ang US, UK, France, Denmark, Greece, Panama, Sierra Leone, Slovenia, at Somalia. Pabor naman ang China, Russia, Algeria, at Pakistan, habang nag-abstain ang South Korea at Guyana.
Ayon sa UN, aktibo pa rin ang mekanismong tinatawag na “snapback” at muling ipatutupad ang mga parusa sa darating na weekend, matapos ang pormal na pagwawakas ng JCPOA.
Ang JCPOA, na pinagtibay ng Resolusyon 2231 ng UN, ay kasunduang nuklear na nag-alis ng mga parusang ipinataw sa Iran dahil sa mga alegasyong hindi napatunayang may kinalaman sa armas nuklear. Noong 2018, kumalas ang US at muling ibinalik ang sariling mga parusa, at noong 2020 ay nagtangkang i-activate ang snapback nang mag-isa, na lalong nagtaas ng tensiyon.
Kasunod nito, tumigil din ang UK, France, at Germany sa kanilang mga obligasyon sa kalakalan sa ilalim ng kasunduan, isang malinaw na paglabag sa JCPOA. Noong Agosto 28 ngayong taon, sinimulan ng tatlong bansang ito ang hakbang para sa panibagong snapback.
Bago ang botohan, nagbabala ang mga opisyal ng Iran—kabilang sina Pangulong Masoud Pezeshkian at Foreign Minister Abbas Araghchi—na ang pag-activate ng snapback ay magwawakas sa kasunduan ng Iran at IAEA at magiging walang saysay ang anumang negosasyon.
Reaksiyon ng mga Bansa
China: Nagpahayag ng “malalim na panghihinayang” at nanawagan sa US at mga Europeo na talikuran ang parusa at bumalik sa diyalogo.
Russia: Binatikos ang kakulangan ng “tapang at karunungan” ng mga bumoto laban, at sinabing pinipili ng Kanluran ang pamimilit kaysa diplomasya.
Giit ng Iran, hindi sila susuko sa mga parusa at hahanap sila ng mga paraan upang mapagtagumpayan ang anumang hadlang.
………….
328
Your Comment