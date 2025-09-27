Alkalde ng Londres Tinawag si Trump na Rasista at Islamophobe

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inilunsad ni London Mayor Sadiq Khan ang matinding batikos laban kay dating Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, at tinawag siyang “rasista, misogynist, at Islamophobe” matapos ang mga pahayag ni Trump sa United Nations General Assembly.
Sinabi ni Trump na si Khan ay isang “kahila-hilakbot na alkalde” at inangkin na ang Londres ay patungo umano sa pamamahala ng Islamic Sharia law.
Sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag noong Miyerkules, sumagot si Khan:
“Sa tingin ko, ipinakita na ni Trump ang sarili bilang rasista, misogynist, at Islamophobe.”
Dagdag pa niya, tila nababahala si Trump sa pagkakaroon ng isang Muslim na alkalde na namumuno sa isang liberal, multikultural, at masiglang lungsod.
Matagal nang may alitan ang dalawa mula pa noong 2016, nang lantaran na pinuna ni Khan ang iminungkahing pagbabawal ni Trump sa mga mamamayan mula sa ilang bansang mayoryang Muslim na pumasok sa U.S.
Mula noon, paulit-ulit nang ininsulto ni Trump si Khan, at minsan ay tinawag pa siyang “masamang tao.”
Ang pahayag ni Khan ay kaiba sa maingat na posisyon ni Punong Ministro Keir Starmer, na kamakailan ay nakipagpulong kay Trump at sa kanyang asawa sa isang opisyal na pagbisita sa United Kingdom, kasama si Haring Charles III.
Muling binuhay ng mga pahayag ni Trump tungkol sa Sharia law ang mga teoryang sabwatan ng malalayong-kanang grupo laban sa mga Muslim sa Britanya.
Mariing iginiit ng mga opisyal ng Britanya na ang mga Sharia council sa bansa ay walang legal na kapangyarihan.
………..
328
Your Comment