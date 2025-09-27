Babala ng Pangulo ng Iran: Mga Patakaran ni Trump Maaaring Magpasiklab sa Kanlurang Asya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Donald Trump ay nagtutulak sa Kanlurang Asya (West Asia) tungo sa malawakang kaguluhan sa geopolitika. Binigyang-diin niya na sasagot ang Iran nang buong lakas sa anumang muling pag-atake o agresyon militar.
Sa isang panayam sa NBC News, pinuna ni Pezeshkian ang pahayag ni Trump na “isulong ang kapayapaan,” at sinabing ang mga hakbang ng administrasyon ay lalo lamang nagpapalala ng tensiyon sa rehiyon.
Tinukoy niya ang pagpapatuloy at paglala ng mga interbensiyong militar ng U.S. sa mga bansa gaya ng Iran at Yemen, kapwa noong nakaraang termino at sa kasalukuyang pamumuno ni Trump.
Mariin ding kinondena ni Pezeshkian ang malawak na suportang militar at intelihensiya ng Washington para sa Israel, at binanggit na ang bilyun-bilyong dolyar na tulong ay nagbigay-lakas sa mga agresibong kampanya ng Tel Aviv sa Gaza, Syria, Lebanon, Yemen, Iran, at pinakahuli sa Qatar
Tinutukoy ang mga pag-atake noong Hunyo ng Israel at U.S., iginiit ng pangulo na handa ang Iran na gumanti nang pinakamalakas laban sa sinumang aatake.
Bagama’t hindi umano naghahangad ng digmaan ang Iran, sinabi niyang hindi natatakot ang bansa sa labanan, at patuloy nitong pinauunlad ang kakayahan sa depensa upang hadlangan ang anumang posibleng pagsalakay.
Sa loob ng 12-araw na digmaan mula Hunyo 13–25, naglunsad ang Iran ng serye ng ganti gamit ang ballistic at hypersonic missiles at mga drone, na tumarget sa mga estratehikong pasilidad ng Israel at U.S. airbase sa Qatar.
Muling pinagtibay ni Pezeshkian ang paninindigan ng Iran:
“Hindi kami natatakot sa kamatayan at pagiging martir.”
Tinuligsa rin niya ang mga alegasyon ng U.S. tungkol sa programang nuklear ng Iran batay lamang sa satellite imagery, at nanawagang magkaroon ng direktang inspeksiyon imbes na mga haka-hakang akusasyon.
Nagmula ang mga pahayag bago harangin ng U.S. at mga kaalyado nito ang panukala na ipagpaliban ang muling pagpataw ng mga parusang UN laban sa Iran.
Kamakailan, nakipagkasundo ang Tehran at International Atomic Energy Agency (IAEA) na ipagpatuloy ang kooperasyon, matapos itong maantala dahil sa mga pag-atake ng Israel at U.S. na pumigil sa mga inspeksiyon.
