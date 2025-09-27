Pagkatapos ng Pag-atake ng Israel: Milyun-milyong Israeli Nagsilikas sa mga Silungan Dahil sa Yemeni Ballistic Missile

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga mapagkukunang Yemeni, inilunsad ng puwersang panlaban ng Yemen ang isang operasyong militar gamit ang isang hypersonic ballistic missile na may maramihang ulo ng warhead na tinaguriang “Palestine-2”, na tumarget sa ilang sensitibong pasilidad sa okupadong Yafa (Jaffa).
Sa pahayag ng Sandatahang Lakas ng Yemen, nakamit ng operasyon ang mga layunin nito “sa tulong ng Diyos”, na nagdulot ng malawakang paglikas ng milyun-milyong Israeli tungo sa mga silungan at pansamantalang pagsasara ng Ben Gurion Airport (MIAF/Lod)
Idinagdag ng militar na ang kanilang mga depensa sa himpapawid ay matagumpay na nakapigil sa ilang pormasyon ng Israeli Air Force, gamit ang surface-to-air missiles, at napilitang umatras ang ilan sa mga yunit ng kalaban.
Ipinahayag din na ang mga pag-atake ay:
Pagpapatuloy ng suporta sa pakikibaka ng mga Palestinian sa Gaza,
Paghihiganti laban sa mga paglabag at pagpatay na isinagawa ng Israel sa Gaza at sa mismong Yemen,
At bahagi ng patuloy na depensa ng bansa laban sa tinaguriang “Israeli aggression.”
Nagbabala ang Sandatahang Lakas ng Yemen sa lahat ng mga barko at kumpanyang sibil o militar na dumadaan o naroroon sa Dagat Pula at Dagat Arabiko na kilalanin ang kanilang sarili at ang kanilang misyon, kung hindi ay maaaring maging target ng kanilang mga puwersa.
Agad na Epekto sa Israel
Pagkaraan ng ilang oras matapos ang pambobomba ng Israel sa kabiserang Sana’a, umalingawngaw ang mga sirena ng alarma sa Tel Aviv at iba pang mga pamayanang Israeli.
Ayon sa mga flight-tracking site, naitigil ang mga paglipad at paglapag ng humigit-kumulang 16 na biyahe sa Ben Gurion Airport habang papalapit ang Yemeni missile.
Iniulat ng mga pahayagang Israeli tulad ng Yedioth Ahronoth at Calcalist ang pagkakaroon ng malaking pagkaantala at pagtigil ng operasyon sa paliparan at ang pagpasok ng milyun-milyong residente sa mga bomb shelter.
May mga video at larawan ring lumabas na nagpapakita ng paghiwa-hiwalay ng ulo ng missile sa maraming warhead habang lumilipad sa himpapawid ng okupadong Palestine.
Ipinahayag ng Yemen na magpapatuloy ang mga ganitong operasyon sa mas mabilis at mas matinding antas, hanggang sa matigil ang pag-atake at maalis ang blockade sa Gaza.
