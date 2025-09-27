Tagapagsalita sa Biyernes ng Panalanging Jumu’ah sa Tehran: “Umangat ang Pandaigdigang Papel ng Iran dahil sa Ipinatong 12-Araw na Digmaan”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ng khatib (tagapagsalita) sa Biyernes ng Panalanging Jumu’ah sa Tehran na si Hojjat al-Islam Muhammad Hasan Abu Turabi-Fard na, dahil sa “epiko” o kabayanihang ipinakita ng sambayanang Iranian at ng mga pinuno ng sandatahang lakas sa ipinataw na 12-araw na digmaan laban sa Iran, tumaas ang antas ng pandaigdigang representasyon ng Iran at ng “Axis of Resistance” sa sistemang internasyonal at napilitang sumuko ang Tel Aviv sa kalooban ng dakilang sambayanang Iranian.
Binigyang-diin ni Abu Turabi-Fard na sa nakalipas na kalahating siglo ay maraming mahahalagang kaganapan ang naranasan ng Iran, at apat sa mga ito ang may natatanging epekto sa isipan ng mga mamamayan sa rehiyon:
Rebolusyong Islamiko ng Iran (1979)
Nabuo sa heograpiyang Iranian sa impluwensya ng pambansang kultura, tunay na kaisipang Islamiko, at aral ng Ashura.
Isang rebolusyong kultural, politikal, panlipunan, at panrelihiyon na tumindig laban sa panloob na despotismo at dayuhang pamumuno.
Pagbuo ng Konseho ng mga Dalubhasa sa Saligang Batas
Naging matibay na “punongkahoy” ang Rebolusyon sa pamamagitan ng isang progresibong konstitusyon, bunga ng pagsisikap ng mga iskolar ng batas at pananampalataya.
Pinabilis at pinatatag ang pag-iral ng sistemang Islamikong republika.
“Banal na Depensa” – ang 8-taong Digmaan laban sa Iraq
Itinuring bilang isang makasaysayang pakikibaka na naghatid ng malawak at pangmatagalang pagbabago sa kultura, lipunan, agham, at depensa ng bansa.
Pinatibay ang kakayahan ng Sandatahang Lakas, ang Revolutionary Guard, at ang pwersang Basij laban sa “arrogance” ng mga dayuhan.
Ang Ipinatong 12-Araw na Digmaan
Sa “epikong” ito, ayon sa khatib, umangat ang pandaigdigang papel ng Iran at ng buong kilusang panlaban, at napilitang kilalanin ng Israel ang kapangyarihan at determinasyon ng Iran.
Dagdag pa niya, dapat matuto ang mga pinuno ng Amerika at Kanluran mula sa mga aral ng kasaysayang ito: ang tapang, karunungan, espiritwalidad, at matibay na ugnayan sa pagitan ng Pinuno ng Rebolusyon at ng sambayanan ang nagbigay ng puwersang huhubog sa hinaharap ng mundo ng Islam.
Tinapos niya ang sermon sa pagsasabing ang sambayanang Iranian, ang ummah Islamiyah, ang mga mandirigmang matapang sa Gaza, at si Sayyid Hassan Nasrallah ang magiging mga tagapagbuo ng kinabukasan ng daigdig ng mga Muslim.
…………..
328
Your Comment