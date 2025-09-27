Sa‘dah, Nagtipon sa 40 Plaza at Muling Nanumpa ng Suporta para sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Naganap ang malawakang mga prusisyon sa lalawigan ng Sa‘dah, na ginanap sa 40 plaza sa lungsod at lahat ng distrito, sa ilalim ng panawagang “Kasama ang Gaza… Yemen ng pananampalataya sa jihad, pagtitiyaga at pagpapanibago”, na dinaluhan ng malakas na partisipasyong opisyal at popular.
Nagsipol at nagtataas ng mga bandilang Yemeni at Palestinian ang mga kalahok, at umalingawngaw ang kanilang mga sigaw at panawagan na nagpapahayag ng pagkakaisa sa sambayanang Palestinian sa Gaza. Muling pinatibay nila ang kanilang pangako sa mga usaping pan-ummah, at ipinahayag ang pagpapanatili sa mga pambansang, relihiyoso, at makataong halaga, pati na rin ang patuloy na suporta ng publiko para sa usaping Palestinian, kasabay ng suporta sa rebolusyonaryong pamumuno, pulitikal at militar.
Binigyang-diin ng mga kalahok mula sa lalawigan ng Sa‘dah na ang pagkawala ng mga pinuno o mga shaheed ay hindi nangangahulugang pagkatalo. Sa halip, ito ay isang pagpapatuloy at muling panunumpa sa landas na itinatag ng shaheed ng ummah at sangkatauhan, partikular na si Sayyid Hassan Nasrallah.
Inihayag ng mga nagmartsa ang kanilang pagkondena sa mga malupit na krimen na isinagawa ng kaaway na Zionista laban sa mga inosenteng sibilyan sa kabisera, Sana‘a, at binigyang-buhay ang pagpalakpak at suporta sa mga natatanging operasyon militar na isinagawa ng mga pwersang sandatahan ng Yemen laban sa kaaway.
Sa prusisyon, ipinakita rin ang isang flash video tungkol kay al-shahid Husayn Badr al-Din al-Huthi — na nagpahayag na ang taos-pusong pananampalataya ang pundasyon sa pagprotekta sa ummah laban sa panlabas na panlilinlang at katiwalian. Ayon sa ipinakitang mensahe, alam ng mga puwersa ng imperyalismo ang kahalagahan ng pananampalataya dahil pinapalakas nito ang dangal, kakayahan, at pagtitiis ng isang bayan. Kaya sinisikap nilang sirain ang mga lipunan at ilayo ang mga tao mula sa pananampalataya — hindi upang hikayatin sila sa kanilang relihiyon, kundi upang gawing walang pagkakakilanlan at walang pagpapahalaga ang mga komunidad, na nawawalan ng banal na suporta at kakayahang lumaban.
Hinimok din ng shaheed ang mga tao na manatili sa paggitna ng Qur’an, maging tapat sa Diyos, sa Kanyang Sugo, at sa mga awtoridad na banal, at itakwil ang anumang uri ng pagiging subordinado sa mga kaaway ng ummah. Ayon sa mensahe, ang ganitong katapatan ang daan tungo sa tagumpay at pag-ahon mula sa kahinaan at pagkaalipin.
Sa opisyal na pahayag mula sa mga prusisyon ng Sa‘dah, muling inihayag ang paninindigan sa mga relihiyoso at makataong tungkulin sa pagsuporta sa mga inaapi, sa panalangin para sa mga mujahid at tagapagtanggol, at para sa mga pamilya ng mga martir. Kinikilala ng pahayag ang pagpapatuloy sa landas ng jihad, pagtitiis, paghahandog ng buhay at ari-arian, at ang pagtalima sa layunin ng Rebolusyong 21 Setyembre — ang landas ng kalayaan at kasarinlan.
Tinukoy ng pahayag na ang pagkawala ng mga pinuno o pagkakaroon ng mga shaheed ay hindi pagkatalo kundi hamon at dahilan upang ipagpatuloy ang gawain. Tinanong nito kung bakit maraming pahayag sa pandaigdigang entablado ang nananatiling salita lamang at hindi isinasalin sa konkretong aksyon para itigil ang mga masaker. Ipinakita rin ng pahayag ang pagkabigla sa pagpapatuloy ng ilang estado sa mga kilos at asal na taliwas sa kanilang opisyal na pahayag.
Binigyang-diin ng pahayag ang kahalagahan ng pagharap sa mga tirano, mananakop, at mga mapang-api — partikular na ang mga Amerikano, Zionista, at ang kanilang mga kasangga na nagpapakita ng pagkukunwari — at ang pagpapatuloy ng pagtatanggol sa mahihinang kapatid sa loob ng ummah. Hinimok din ang pagpapatuloy sa pagtatanggol sa sarili at huwag umatras sa paggawa ng sakripisyo, sapagkat ang kapalit ng pagsuko ay higit na mas mabigat kaysa anumang paghihirap, at ipinapakita ng realidad na ito ay totoo.
Tinapos ng pahayag ang panawagan sa mga lider ng mundong Arab at Islamiko:
"Ano pa ang kinakailangang antas ng krimen at masaker para kumilos kayo, iwan ang larangan ng kasinungalingan at pandaraya, at simulan ang mga konkretong hakbang upang itigil ang mga karumal-dumal na ito na inyo ring pinatutunayan?"
Binigyang-diin din na ang mga operasyon na isinagawa ng Sandatahang Lakas ng Yemen laban sa kaaway na Zionista ay mga aktwal at epektibong hakbang upang pigilan ang agresyon laban sa Gaza.
