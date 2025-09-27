Isang Galit na Muslim na Lalaki, Pinalampas sa Pagkaparusa sa Pagsuway sa Qur’an

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng korte sa Britanya na si Mousa Qadri ay labis na nasaktan at nagalit sa kilos ng isang tao na nagpakita ng kawalang-galang sa Qur’an.
Ayon sa pahayag ng korte sa Britanya, si Mousa Qadri, na noong Pebrero ay umatake sa isang tao na sinunog ang Qur’an sa harap ng Konsulado ng Turkey sa London, ay pinalampas sa pagkakakulong dahil sa kanyang magandang reputasyon, pagpapakita ng pagsisisi, at mababang posibilidad na maulit ang kanyang ginawa.
Sinabi ng hukom sa panahon ng paghatol na ang kilos ni Mousa Qadri—na umatake sa taong nagpakita ng kawalang-galang sa Qur’an at naging viral sa video—ay hindi karaniwan sa kanyang personalidad, sapagkat labis siyang naiinis sa ginawa ng taong lumabag sa banal na aklat ng Islam.
Sa korte, sinabi ng hukom kay Mousa Qadri: “Tinatanggap ko ang iyong pagsisisi; ikaw ay isang minamahal na asawa at ama. Ang mga kakilala mo ay may mabuting opinyon tungkol sa iyo at lubos na naniniwala na ang ganitong kilos ay hindi mo karaniwang ginagawa.”
Ang Insidente ng Paglapastangan sa Qur’an
Noong Pebrero 13, nakita ni Mousa Qadri ang isang tao na sinunog ang Qur’an sa harap ng Konsulado ng Turkey sa London. Labis siyang nagalit at umatake sa taong iyon, na nagresulta sa pagbagsak ng huling nasabing tao.
Sinabi niya sa pulisya na ginawa niya ito upang ipagtanggol ang kanyang relihiyon.
