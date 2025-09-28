Kinondena ng BRICS ang mga Pag-atake ng Israel sa Iran bilang Paglabag sa Batas Internasyonal

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ikinondena ng ministerial meeting ng BRICS, na ginanap sa gilid ng UN General Assembly sa New York, ang mga military attacks noong Hunyo 2025 laban sa Iran, na inilarawan bilang malinaw na paglabag sa batas internasyonal at sa UN Charter.
Pinangunahan ng External Affairs Minister ng India ang pagpupulong, na dinaluhan ng mga foreign ministers at mataas na kinatawan mula sa mga BRICS member states. Nagtapos ang sesyon noong Biyernes sa pamamagitan ng pagpapatibay ng isang joint statement na naglalahad ng mga pangunahing prayoridad at alalahanin ng grupo.
Ayon sa IRNA, sa kanilang final communiqué, muling pinagtibay ng mga miyembro ng BRICS ang kanilang komitment sa pagtatanggol sa multilateralismo, sa mga prinsipyo ng UN Charter, at sa rule of law sa ugnayang internasyonal. Binigyang-diin ng mga ministro na ang pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan at katatagan ay nangangailangan ng paggalang sa soberanya at pagtanggi sa unilateral na agresyon.
