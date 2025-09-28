Pag-alis ng Israeli Team mula sa Cycling Competition sa Italya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Israeli cycling team na Israel–Premier Tech ay hindi pinayagang lumahok sa kompetisyon na Giro dell’Emilia sa Bologna, Italya, dahil sa pagtutol ng publiko.
Ang desisyon ay ginawa kasunod ng mga pagkagambala sa Volta sa Espanya at mga protesta laban sa Israel na nagresulta sa pagkansela ng huling yugto ng karera.
Ilang grupo sa Bologna ang nagbanta ng mga demonstrasyon, at may pangamba ng katulad na abala sa karera sa Italya. Ayon sa pangulo ng Giro dell’Emilia, dahil sa mga banta na ito, kinansela ang paglahok ng Israel–Premier Tech.
Matapos ang digmaan sa Gaza at ang mga paratang ng United Nations laban sa Israel, dumami ang panawagan para suspindihin ang Israel sa mga pandaigdigang palaro.
Ayon sa mga ulat, mula nang magsimula ang mga atake ng Israel noong 7 Oktubre, mahigit 65,000 katao sa Gaza ang nasawi.
