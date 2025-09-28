Kasapi ng Patriyotikong Unyon ng Kurdistan: Ang Presensya ng Militar ng Turkey sa Hilagang Iraq ay Malinaw na Paglabag sa Soberanya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa isang kasapi ng Kurdistan Patriotic Union (UPK), si Muhannad Aghrawi, ang presensya ng militar ng Turkey sa hilagang Iraq ay isang tunay na krisis na nangangailangan ng direktang pakikialam ng pederal na pamahalaan ng Iraq.
Batay sa ulat ng AhlulBayt News Agency (ABNA), sa isang panayam sa ahensiya ng balita Al-Maalouma, inilarawan ni Aghrawi ang mga operasyong militar ng Turkey bilang isang “okupasyon na labag sa internasyonal na batas at sa mga prinsipyo ng mabuting pakikipagkapwa-bansa.”
Binigyang-diin niya na ang mga operasyong ito ay nagdulot ng paglilikas ng maraming sibilyan na Kurdish mula sa kanilang mga nayon at mga hangganang lugar, na nagresulta sa seryosong mga epekto sa humanitaryo at seguridad sa rehiyon.
Hinikayat ni Aghrawi ang pamahalaan ng Iraq na gampanan ang kanilang pambansang responsibilidad at pigilan ang patuloy na paglabag na ito. Binanggit din niya na ipagpapatuloy ng UPK ang kanilang mga pampolitika at diplomatikong hakbang upang wakasan ang presensya ng militar ng Turkey sa hilagang Iraq upang maprotektahan ang soberanya ng bansa at ang mga karapatan ng mga apektadong mamamayan.
Nagbabala tungkol sa patuloy na banta, sinabi niya na ang patuloy na presensya ng militar ng Turkey ay nagdudulot ng direktang panganib sa panloob na seguridad ng Iraq at lumilikha ng malalaking hamon sa politika at rehiyon.
Tungkol sa pahayag ng Turkey na lumalaban sila sa Kurdistan Workers’ Party (PKK), binanggit ni Aghrawi na ipinapakita ng mga kalagayang nasa field na ang mga operasyong militar ay lumampas sa mga itinakdang layunin, na nagdulot ng pinsala sa mga sibilyan at kanilang ari-arian.
Hinikayat niya ang pandaigdigang komunidad na gampanan ang kanilang responsibilidad upang wakasan ang mga paulit-ulit na paglabag na ito.
Mahalagang tandaan na sa mga nakaraang taon, ang mga puwersa ng Turkey ay paulit-ulit na nagsagawa ng mga operasyong militar sa loob ng Iraq, partikular sa Duhok, Erbil, at Nineveh, sa ilalim ng dahilan ng pagsunod sa mga elemento ng PKK.
