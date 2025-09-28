Larijani: Ang Aggresyon ng Israel Nagbubuklod sa mga Bansa para sa Kooperasyon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ibinisita ni Ali Larijani, Kalihim ng Iran’s Supreme National Security Council, ang Beirut upang dumalo sa isang memorial para sa mga martir ng Hezbollah at kinondena ang agresyon ng Israel, partikular ang kamakailang atake sa Qatar. Binanggit niya ang lumalaking kamalayan at kooperasyon sa rehiyon, muling pinagtibay ang suporta ng Iran sa Lebanon, at pinuri ang papel ng Hezbollah sa paglaban sa okupasyon ng Israel.
Binanggit ni Larijani na ang walang-awang kilos ng rehimen ng Israel ay malinaw na sa buong mundo, na nagtutulak sa mga bansa na maghanap ng mekanismo ng kooperasyon.
Ang memorial ay ginanap bilang pag-alala sa mga martir ng Hezbollah, kabilang sina Sayyed Hassan Nasrallah at Sayyed Hashem Safieddine, na parehong pinaslang noong nakaraang taon sa magkakahiwalay na atake ng Israel.
Ayon kay Larijani, mula nang huling bisita niya sa Beirut, mas naging malinaw ang asal ng Zionistang rehimen. Binanggit din niya na ang kamakailang insidente sa Qatar, kung saan binomba ng Israel ang punong-tanggapan ng Hamas sa Doha habang may pulong tungkol sa ceasefire sa Gaza, ay naglantad ng walang-awang katangian ng rehimen. Anim na tao ang nasawi, at ito ay nagdulot ng pandaigdigang pagkagalit.
Dagdag niya, ang pagkakaibigan ng Iran at Lebanon ay patuloy na lumalalim, at naniniwala siya na makikinabang ang mga mamamayan ng Lebanon sa mga positibong pagbabago at magdudulot ng matatag na pamahalaan.
Tinalakay din niya ang seguridad sa Lebanon laban sa presyon ng US at Israel na alisin ang armas ng Hezbollah—isang hakbang na labis na tinutulan ng mga mamamayan dahil tinitingnan nila ang Hezbollah bilang puwersa ng paglaban sa okupasyon ng Israel.
“Maaaring maliit ang Lebanon, ngunit matatag ang mga tao nito. Ang resistance ay nagmula sa bansang Lebanese at isang pinagmamalaki ng mundo ng Islam. Ngayon, matatag itong nakatayo laban sa Israel,” ayon kay Larijani.
Pinahayag din niya ang optimismo tungkol sa hinaharap ng rehiyon, na ang paggising ng rehiyon ay lumalago at maaaring magdala ng kaunlaran sa mga bansa nito.
Bukod dito, nakatakdang makipagpulong si Larijani kina Nabih Berri, Tagapagsalita ng Parlyamento ng Lebanon, at Prime Minister Najib Mikati, at bisitahin ang mausoleum ni Martir Nasrallah at dumalo sa opisyal na anibersaryo ng mga martir at komander ng Hezbollah.
