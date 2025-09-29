Naantala ang mga Flight sa Italya Dahil sa Welga ng Mga Airport Worker para sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong 28 Setyembre 2025, iniulat ng Yemen Press at AhlulBayt News Agency na nakaranas ang Italya ng malawakang pagkaantala sa paglipad ng mga eroplano dahil sa 24-oras na welga ng mga airline at airport staff sa buong bansa.
Detalye ng Welga
Ang welga, na inorganisa ng mga unyon tulad ng CUB Trasporti at USB, ay malaki ang epekto sa mga pangunahing paliparan tulad ng Rome Fiumicino at Milan Malpensa, na nagdulot ng maraming kanselasyon at pagkaantala ng mga flight sa buong araw.
Apektado nito ang libu-libong pasahero na bumibiyahe papasok, palabas, o sa loob mismo ng Italya, na nagpapakita ng kahinaan ng sistema ng air travel laban sa mga labor unrest.
Sanhi
Ito ang unang malakihang welga simula nang matapos ang summer ban, at ito ay pinasiklab ng panawagan para sa mas mahusay na karapatan sa paggawa at pakikiisa sa mga Palestino sa Gaza.
