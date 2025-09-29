Baham Choubi-Asl, Isang Katiwalang Spy ng Rehimen ng Israel, Pinatawan ng Parusang Kamatayan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong 7 Oktubre 2025, iniulat ng AhlulBayt News Agency (ABNA) na si Bahman Choubi-Asl, isa sa mga pinakamahalagang espiya ng Israel sa Iran, ay pinatawan ng parusang kamatayan matapos ang legal na proseso at kumpirmasyon ng hatol sa Supreme Court ng Iran.
Si Bahman Choubi-Asl, anak ni Hasan, ay may malawak at sadyang pakikipagtulungan sa Israeli intelligence service, at pinatay siya noong umaga matapos sumunod sa lahat ng legal na proseso. Isa siyang espesyalista sa database, na nagkaroon ng mataas na access sa mga sensitibo at kritikal na database ng bansa dahil sa kanyang tungkulin bilang manager sa isang teknolohiyang kumpanya.
Pagbuo ng Koneksyon sa Israeli Intelligence
Matapos makamit ang kanyang espesyalistang diploma sa database, nakita siya ng mga opisyal ng Mossad sa isang training course sa Gulf region.
Isang undercover company na tinatawag na ESMI ang nakipag-ugnayan sa kanya para sa mga proyekto sa database.
Sa ilalim ng pretensyon ng mga technical negotiations, inutusan siyang maglakbay sa Armenia, na kalaunan ay pinalitan ng India, dala ang kanyang laptop na ginagamit sa proyekto.
Sa India, kinolekta ng undercover officer ang lahat ng kanyang impormasyon at sinuri ang kanyang kakayahan. Binayaran siya para sa kanyang travel, training, at ibinigay na mga espesyal na technical course.
Inanyayahan din siya sa Ireland para sa 45-araw na training, kung saan ipinakilala siya sa isang bagong Persian-speaking operative at pinag-aralan ang kanyang access sa sensitive projects at database operations sa Iran.
Mga Pangunahing Layunin ng Mossad
Pagkakaroon ng access sa mga system ng data center ng iba't ibang ahensya.
Pakikipag-ugnayan sa mga specialized companies sa electronics at database sectors.
Pakikipag-ugnayan sa mga tao at proyekto sa kritikal na infrastructure.
Pagkuha ng governance databases at paglikha ng vulnerabilities sa mga data centers ng Iran.
Pagsusuri sa import ng electronic equipment at posibleng pagtuturo ng defective o malicious equipment.
Training at Suporta
Binigyan siya ng training sa:
Paggamit ng “red Windows” systems, micro SDs, at flash drives.
Pagpapadala ng files sa secure systems.
Paghahatid ng mensahe sa Mossad gamit ang public channels.
Bilang kapalit, siya ay binayaran para sa travel, accommodation, language courses, technical courses, at rewards para sa kanyang cooperation.
Lawak ng Pakikipagtulungan
May 63 personal meetings sa 9 foreign trips at 95 remote meetings sa Mossad officers.
Nakipagkita siya sa Mossad sa UAE, Armenia, India, Thailand, Vietnam, Ireland, at Bulgaria.
Tinukoy ng mga imbestigador na ang kanyang pakikipagtulungan ay sadyang may kamalayan at malupit, gamit ang mga espionage tools at secure communication systems.
Proseso ng Hukuman
Matapos ang kanyang pagkakaaresto, iniharap ang kaso sa korte na may akusasyon ng espionage para sa isang banyagang serbisyo laban sa Islamic Republic of Iran, kabilang ang financial compensation at intelligence cooperation.
Pinatawan siya ng parusang kamatayan dahil sa “corruption on earth” (ifsad fil-ardh) sa pamamagitan ng intelligence collaboration sa Israeli regime.
Ang kanyang appeal ay tinanggihan ng Supreme Court, na nagpatibay sa hatol.
Ang hatol ay isinakatuparan ngayong umaga, matapos ang kumpirmasyon ng Supreme Court.
………….
328
Your Comment