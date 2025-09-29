Baqaei: Ang Bawat Pagsisikap na Ibalik ang Natapos nang Sanctions Laban sa Iran ay Dapat Ituring na Walang Bisa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong 7 Oktubre 2025, iniulat ng AhlulBayt News Agency na sinabi ni Ismail Baqaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, na ang aksyon ng tatlong bansang Europeo na sumunod sa Amerika para ibalik ang mga tinanggal na resolusyon ng UN Security Council laban sa Iran ay hindi makatarungan at labag sa batas.
Sa isang mensahe sa social media (X), binanggit ni Baqaei ang liham mula kay Foreign Minister Abbas Araghchi sa mga kapwa ministro ng ibang bansa, na naglilinaw sa hindi legal at hindi makatuwirang katangian ng aksyon ng tatlong bansang Europeo at ng US sa muling pagpapatupad ng mga nagwakas nang resolusyon.
Binanggit niya rin na sa kabila ng matinding presyon mula sa US at mga European countries, anim na miyembro mula sa 15 ng Security Council ang tumangging suportahan ang muling pagpapatupad ng mga resolusyon, na nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba sa opinyon sa loob ng konseho. Halos kalahati ng Security Council, kabilang ang dalawang permanenteng miyembro, ay naniniwala na ang muling pagpapataw ng sanctions laban sa Iran ay hindi legal, lehitimo, o makatarungan.
Dagdag pa ni Baqaei, ang pang-aabuso ng tatlong bansang Europeo sa proseso ng dispute resolution ng JCPOA ay hindi dapat makaapekto sa legal na katotohanan na ang Resolution 2231 ay dapat mag-expire sa itinakdang petsa, Oktubre 18, 2025. Anumang pagtatangka na ibalik ang mga nagwakas nang sanctions ay dapat ituring na walang bisa at walang epekto.
Ito ay binigyang-diin din ni Foreign Minister Araghchi sa kanyang liham sa mga kapwa ministro sa ibang bansa.
