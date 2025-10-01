Iranian Foreign Minister: Ganap na Nabigo ang Negosasyon sa Amerika

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay kay Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, nagbigay ang bansa ng iba't ibang panukala at nagsagawa ng maraming pulong kasama ang European troika (Pransya, Alemanya, at Britanya) sa gilid ng United Nations General Assembly sa New York noong nakaraang linggo.
Sa pagtatapos ng kanyang pagbisita sa New York at sa isang panayam sa mga mamamahayag nitong Martes, sinabi ni Araghchi na ang mga negosasyon sa mga Amerikano ay ganap na nauwi sa deadlock, ayon sa ahensya ng balita na “Tasnim.”
Binigyang-diin niya na ginawa ng Iran ang lahat ng pagsisikap upang makamit ang isang kasunduan, ngunit nabigo ito dahil sa labis na kahilingan ng Washington at pakikipagtulungan ng mga bansang Europeo sa kanila.
Idinagdag niya na ang pagpapatupad ng “snapback mechanism” ay naglalayong pilitin ang Iran na magbigay ng mga hindi makatwirang at imposibleng konsesyon.
Hinihikayat ni Araghchi ang mamamayang Iraniano na harapin ang mga epekto sa politika at estratehiya ng mga parusa. Ayon sa kanya: “Ang mga parusa ay magkakaroon ng pampolitika at estratehikong epekto, at dapat nating harapin ang mga ito.”
Noong nakaraang linggo, tinawag ng Pangulong Iran na si Masoud Bezhikian ang mga kahilingan ng Amerika bilang hindi katanggap-tanggap. Ayon sa kanya: “Hinihiling nilang ibigay namin sa kanila ang lahat ng pinayamang uranium kapalit ng tatlong buwang delay sa muling pagpataw ng parusa… ito ay kabalbalan.”
Sinabi rin ni Araghchi na kung pipiliin ng Iran sa pagitan ng hindi makatwirang mga kahilingan at ng snapback mechanism, mas pipiliin ng bansa ang huli.
Ang pahayag na ito ay sumunod matapos mabigo ang isang pagsisikap ng Russia at China noong Biyernes na ipagpaliban ang muling pagpataw ng international sanctions sa Iran sa UN Security Council (na may 15 miyembro), dahil apat lamang na bansa ang bumoto pabor dito, na nagbukas ng daan para sa snapback mechanism
Bilang tugon sa muling pagpataw ng mga parusa ng UN, nagbanta rin ang Tehran na suspindihin ang pakikipagtulungan sa International Atomic Energy Agency (IAEA), na kamakailan ay nakipagkasundo sa Iran sa Cairo noong Setyembre 9.
Ayon sa ulat, pinaigting ang pulong sa pinakamataas na antas noong nakaraang linggo sa gilid ng UN General Assembly, partikular sa pagitan ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya at ng Pangulo ng Iran, sa layuning makamit ang kasunduan tungkol sa mga parusa at makabuo ng bagong kasunduan, ngunit nabigo ito.
Hiniling ng European troika, na naglunsad ng snapback track noong katapusan ng Agosto, na bigyan ng Iran ang mga inspektor ng IAEA ng kompletong access sa lahat ng nuclear facilities.
Kasama rin sa kanilang kundisyon ang muling pagsisimula ng negosasyon sa Washington at pagpapatibay ng mekanismo upang matiyak ang seguridad ng pinagkukunan ng pinayamang uranium.
Samantala, itinuturing ng Iran ang mga kundisyong ito bilang hindi makatarungan at isang uri ng pressure, at patuloy na pinapahayag na ang kanilang nuclear program ay para sa mapayapang layunin lamang.
