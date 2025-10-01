Anibersaryo ng Kaarawan ni Imam Hasan al-Askari (A.S.)

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Imam Hasan al-Askari (as) ay ipinanganak sa Madina, noong ika-8 araw ng buwan ng Rabi' Thani, sa taong 232 A.H. Siya ay tinawag na “al-Askari” kaugnay sa distrito ng Askar sa lungsod ng Samarra, kung saan siya (ang Imam) at ang kanyang ama na si Imam Ali un-Naqi al-Hadi (A.S.) ay ikinulong ng mga caliph ng Abbasid.
Ipinanganak: 8 Rabi’ Thani 232 A.H., sa Medina.
Ama: Imam Ali al-Hadi (A.S.)
Ina: Saleel
Titulo: Al-Askari (mula sa distrito ng Askar, Samarra, kung saan siya at ang kanyang ama ay ikinulong)
Pinatay: 8 Rabi’ al-Awwal 260 A.H. sa Samarra, pinatay sa pamamagitan ng lason ng Caliph ng Abbasid na si Mu’tamid sa edad na 28.
Inilibing: Samarra, Iraq
Anak: Imam Muhammad al-Mahdi (A.S.), ang Inaasahang Tagapagligtas.
Buhay at Pamumuno:
Lumaki sa gabay ng kanyang ama, natutunan ang malalim na kaalaman, kabanalan, at kasanayan sa pamumuno.
Pinalitan ang kanyang ama bilang ika-11 na Shia Imam, namuno ng humigit-kumulang anim na taon.
Pinanatili ang espiritwal na awtoridad kahit sa ilalim ng pananakot at pang-aapi ng mga Abbasid na pinuno.
Nagtatag ng lihim na mga network ng tagasunod at kinatawan upang patuloy na gabayan ang komunidad ng Shia.
Katauhan at Debosyon:
Kilala sa karunungan, kabanalan, at debosyon sa Allah.
Naglaan ng mahabang oras sa pagdarasal, pag-aayuno, at pagsamba kahit siya ay nakakulong.
Nirerespeto ng tagasunod at maging ng mga kalaban dahil sa kanyang moral at espiritwal na katayuan.
Pakikibaka sa Politika:
Nabuhay sa panahon ng mga Caliph ng Abbasid na sina Mu’taz, Muhtadi, at Mu’tamid, at nakaranas ng mahigpit na pagbabantay, house arrest, at banta sa kanyang buhay.
Lumaban sa katiwalian, pang-aapi, at moral na pagkabulok ng administrasyong Abbasid.
Pinrotektahan ang mensahe ng Islam at karapatan ng Ummah sa pamamagitan ng maingat na pamumuno at gabay.
Pamana at Mga Aral:
Binibigyang-diin ang pagsunod sa Allah, katotohanan, katarungan, kabanalan, at respeto sa iba.
Nagbigay ng gabay sa tamang asal, pagsamba, at responsibilidad sa lipunan.
Iniwan ang mga tagubilin sa kanyang mga tagasunod na manatiling tapat sa Ahlul-Bayt (A.S.) at panatilihin ang mga halagang Islamiko.
Kabilang sa mga pangunahing turo: katamtaman, kababaang-loob, pagtitiis, proteksyon ng karapatan, at paghahanda para sa Hinaharap.
Kahalagahan:
Ang buhay ni Imam Hasan al-Askari (A.S.) ay nagpapakita ng balanse ng espiritwal na debosyon, moral na kahusayan, at matapang na pamumuno sa ilalim ng pang-aapi, na nag-iwan ng pangmatagalang pamana para sa mga Shia Muslim at lahat ng mananampalataya.
Mga Maikling Aral ni Imam Hasan al-Askari (A.S.)
- Huwag makipagtalo sa iba upang hindi mawala ang dangal, at huwag magbiro sa lahat upang hindi mawalan ng respeto.
- Ang mga pumapayag na umupo sa ibang puwesto bukod sa unahang hanay sa isang pagtitipon ay pagpalain ng Allah at ng kanyang mga anghel hanggang sa sila ay umalis.
- Sinagot ni Imam al-Askari ang isang tao na humiling ng himala o patunay ng Imamat: Ang parusa ay dadoble para sa mga tumanggi sa himala o patunay matapos itong maipakita. Ang matiisin ay patutulungan ng Allah.
- Sa pagtatalo ng Shia, sinabi niya: Ang Allah ay nakatuon sa mga matatalino. Iba’t iba ang antas ng tao: ang ilan ay nakakaunawa ng tamang landas, ang ilan ay nasusupil ng Shaitan; hayaang ang mga naliligaw ay pumunta sa kanan at kaliwa. Huwag ibunyag ang aming mga lihim o hanapin ang kapangyarihan, sapagkat ito’y magdadala sa kapahamakan.
- Kasama sa hindi mapapatawad na kasalanan ang mga kasalanang ang gumawa ay ninanais na sana’y hindi niya nagawa. Ang pagsamba sa ibang diyos (polytheism) ay mas nakatago kaysa sa paglakad ng langgam sa madilim na gabi sa itim na tela.
- “Bismillah ar-Rahman ir-Rahim” – Sa ngalan ng Allah na Maawain at Mapagpala – ay kasing lapit sa Dakilang Pangalan ng Allah gaya ng iris sa puti ng mata.
- Sa panahon ni Imam al-Hasan al-Askari, may ilang Shia ang nag-alinlangan sa kanyang Imamat; ipinaabot niya na ang pag-aalinlangan sa mga bagay na itinadhana ng Allah ay walang saysay.
- Ang pagmamahalan ng mga banal ay biyaya, at ang pagkamuhi ng makasalanan sa banal ay kababaan para sa makasalanan.
- Ang pagbati sa bawat taong iyong nadaanan at ang pag-upo sa ibang puwesto bukod sa unahan ay tanda ng kababaang-loob.
- Ang walang dahilan na pagtawa ay tanda ng kamangmangan.
- Ang kapahamakan ay naidudulot ng kapitbahay na pinapansin ang anumang mali sa iyo at pinapalaganap ito, ngunit tinatabunan ang anumang mabuting katangian.
- Inutusan ni Imam al-Askari ang kanyang mga tagasunod: matakot sa Allah, maging tapat sa relihiyon, magsikap para sa Allah, magsabi ng katotohanan, ibalik ang deposito sa may-ari, magdasal nang mahaba, at tratuhin ang kapitbahay nang maayos.
- Ang labis na pagdarasal at pag-aayuno ay hindi ang tunay na pagsamba; ang tunay na pagsamba ay ang malalim na pagninilay sa mga bagay ng Allah.
- Pinakamasama sa mga alipin ng Allah ang may dalawang mukha at dalawang dila: pinupuri ang kaibigan sa harap, ngunit kinukuwestiyon o pinipinsala sa likuran.
- Ang galit ay susi sa bawat kasamaan.
- Noong 260 A.H., inutusan ni Imam al-Askari ang kanyang mga tagasunod na ilagay ang kanilang singsing sa kaliwang kamay bilang tanda ng katapatan sa pamumuno ng Ahlul-Bayt.
- Ang pinaka-hindi kumportable sa mga tao ay ang mapanira.
- Ang pinaka-mabuting tao ay ang nag-iingat sa mga kahina-hinalang bagay; ang pinakamahusay na mananampalataya ay gumagawa ng kanyang tungkuling relihiyoso; ang pinaka-matiisin ay iniiwasan ang bawal; ang pinaka-masipag ay iiwas sa kasalanan.
- Ang nagtatanim ng kabutihan ay aanihin ang kagalakan; ang nagtatanim ng kasamaan ay aanihin ang panghihinayang. Ang bawat magsasaka ay aanihin lamang ang kanyang itinanim.
- Ang tapat na mananampalataya ay biyaya para sa mga nananampalataya at paninindigan laban sa mga di-mananampalataya.
- Ang puso ng hangal ay nasa kanyang bibig; ang bibig ng matalino ay nasa kanyang puso.
- Huwag hayaang ang tiyak na kabuhayan ay makapigil sa pagtupad sa itinakdang tungkulin.
- Ang labis na ritwal na pag-aabluwasyon (wudu) ay kapareho ng kapinsalaan.
- Ang makapangyarihan ay lulupigin kung ipagsawalang-bahala ang tama, at ang mapagpakumbaba ay pahahalagahan kung susundin ito.
- Ang pagod ay kaibigan ng mangmang.
- Walang mas mataas sa dalawang katangian: ang pananampalataya sa Allah at pakinabang sa kaibigan.
- Ang batang hamakin ang kanyang ama ay tiyak na hindi kikilala sa kanila sa pagtanda.
- Ang pagpapakita ng kaligayahan sa harap ng nagdadalamhati ay hindi mabuting asal.
- lahat ng hindi mo nais na mawala sa iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa buhay mismo, at lahat ng iyong hinahangad na kamatayan ay mas masama kaysa sa kamatayan
- Napakahirap turuan ang mangmang at pigilan ang ugali.
- Ang kababaang-loob ay isang hindi mapagkakailang biyaya.
- Huwag ipagkatiwala sa iba ang bagay na mahirap para sa kanila.
- Ang payo sa kaibigan nang lihim ay tanda ng paggalang; ang payo nang hayagan ay nakakahiyang.
- Saklaw ng biyaya ng Allah ang bawat kapahamakan.
- Napakasama para sa isang mananampalataya na sundin ang isang pagnanasa na nagdudulot ng kahihiyan.
