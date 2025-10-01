Iran ipinagdiwang ang unang anibersaryo ng pagkamatay ng komander ng IRGC na si Abbas Nilforoushan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinagdiwang ng Iran ang unang anibersaryo ng pagkamatay ng Brigadier General Abbas Nilforoushan noong Martes sa Hosseiniyah ng Fatemeh al-Zahra (SA) sa Tehran.
Idinaluhan ang seremonya ng mga mataas na opisyal ng estado at militar, kabilang si Brigadier General Hassanzadeh, komander ng Tehran IRGC, pati na rin ng mga pamilya ng mga martir at ng dating kasamahan ni Nilforoushan sa hukbo.
Si Brigadier General Nilforoushan, na nagsilbing deputy chief para sa operasyon ng Islamic Revolutionary Guard Corps, ay na-martyr noong Setyembre 28 sa isang airstrike ng Israel sa Beirut. Siya ay napatay kasama si Hezbollah Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah sa nasabing pag-atake.
Nagsagawa ang rehimen ng Israel ng mabibigat na airstrike sa katimugang suburb ng Dahiyeh sa Beirut, na nag-iwan ng dose-dosenang patay at nasugatan. Kinumpirma rin ng Hezbollah sa isang pahayag na ang kanilang lider na si Sayyed Hassan Nasrallah ay kabilang sa mga martir sa pag-atake.
