Trump: Dapat agad na itigil ng Israel ang mga pag-atake sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Hiniling ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa Israel na itigil agad ang mga pag-atake nito sa Gaza Strip, at itinuring ang pinakahuling pahayag ng Hamas bilang tanda ng kahandaan para sa pangmatagalang kapayapaan.
Hiniling ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa Israel na itigil agad ang mga pag-atake nito sa Gaza Strip upang mabigyan ng daan ang pagpapalaya sa lahat ng mga bihag sa rehiyon. Itinuring din niya ang pinakahuling pahayag ng kilusang Hamas bilang tanda ng kahandaan nito para sa pagtatatag ng pangmatagalang kapayapaan.
Sa isang mensahe sa kanyang social media platform na Truth Social, sinabi ni Trump na patuloy pa rin ang mga negosasyon hinggil sa mga detalye ng kanyang mungkahing plano para wakasan ang digmaan sa Gaza. Idinagdag niya na ang usaping ito ay hindi lamang limitado sa Gaza, kundi may kaugnayan sa kapayapaang matagal nang inaasam sa Gitnang Silangan.
Nauna rito, inihayag ng kilusang Hamas sa isang pahayag ang kanilang agarang kahandaan na makilahok sa mga negosasyon sa pamamagitan ng mga tagapamagitan upang talakayin ang lahat ng detalye ng kasunduan. Binanggit din ng Hamas ang pagtanggap sa mungkahi ni Trump para sa pagpapalaya sa lahat ng mga bihag, maging sila ay buhay o mga labi ng mga martir.
Muli ring ipinahayag ng kilusang ito ang pagsang-ayon sa paglipat ng pamamahala sa Gaza Strip sa isang lupon ng mga Palestinong binubuo ng mga independiyenteng personalidad, na may pambansang pagkakaisa at suporta mula sa mga bansang Arabo at Islamiko.
Gayunpaman, binigyang-diin ng Hamas na ang anumang talakayan hinggil sa kinabukasan ng Gaza at mga karapatan ng sambayanang Palestino ay dapat isagawa sa balangkas ng pambansang pagkakaisa ng mga Palestino.
Paalala rin na noong Setyembre 29, 2025, naglabas ang White House ng isang detalyadong plano na binibigyang-diin ang agarang tigil-putukan sa Gaza at pagpapatupad ng isang programa para sa muling pagtatayo at pampolitika at pangseguridad na kaayusan sa rehiyon.
