Lieberman: Maaaring sorpresahin ng Iran ang Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbabala si Avigdor Lieberman, pinuno ng oposisyong partidong "Israel Bahay Namin", na maaaring magsagawa ang Iran ng isang sorpresang pag-atake laban sa Israel.
Nagbabala si Avigdor Lieberman, lider ng makakanang partidong oposisyon "Israel Bahay Namin", tungkol sa posibilidad ng isang sorpresang pag-atake ng Iran laban sa Israel, sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa matapos ang huling digmaan.
Sa isang post sa kanyang pahina sa X (dating Twitter), isinulat ni Lieberman: "Ang sinumang nag-iisip na tapos na ang usapin sa Iran ay nagkakamali at naliligaw. Masigasig at masipag ang mga Iranian, araw-araw nilang pinapalakas ang kanilang depensa at kakayahang militar, at muling isinagawa ang mga aktibidad sa mga pasilidad nukleyar. Ang pagbabalik ng mga parusa mula sa ilang pangunahing bansa ay hindi isang karaniwang o pansamantalang bagay."
Ipinahayag din niya na tila sinusubukan ng mga Iranian na sorpresahin ang Israel sa pagkakataong ito. Sa kanyang mensahe sa mga mamamayan ng Israel, sinabi niya: "Ipagdiwang ninyo ang pista ng Sukkot (na magsisimula sa Lunes at tatagal ng isang linggo) at magsaya kasama ang pamilya at mga kaibigan, ngunit mag-ingat at manatili malapit sa mga protektadong lugar."
Si Lieberman, na dating nagsilbing Ministro ng Depensa ng Israel, ay bumatikos sa pamahalaan ni Netanyahu at idinagdag: "Hangga’t hindi natin naitama ang mga pagkakamaling nagawa nila, hindi tayo maaaring magtiwala sa pamahalaang ito; maaari lamang tayong umasa sa hukbong sandatahan ng Israel at sa ating sarili."
Hindi pa malinaw kung ang babala ni Lieberman ay batay sa kumpidensyal na impormasyon mula sa intelihensiya o ito ay sariling pagtataya at pananaw lamang.
Sa mga nakaraang linggo, ilang opisyal ng Israel ay nagpahayag din ng mas matitinding paninindigan; kabilang na si Amir Baram, Direktor-Heneral ng Ministri ng Depensa ng Israel, na noong Setyembre 15 ay nagsabing may paparating pang mga hakbang laban sa Iran. Si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel (na inakusahan ng International Court sa mga krimen sa digmaan sa Gaza), ay nangakong wawasakin ang "Axis of Evil" ng Iran sa bisperas ng Bagong Taong Hebreo (Setyembre 22).
