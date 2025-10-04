Unibersidad ng Al-Azhar sa Egypt, naglunsad ng Quranic app

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Unibersidad ng Al-Azhar sa Egypt, na kinikilala bilang isa sa pinakamalalaking institusyong panrelihiyon sa mundo ng Islam, ay naglunsad ng isang Quranic application.
Sa tulong ng mga kaugnay na sentro ng Unibersidad ng Al-Azhar sa Egypt, inilunsad ang app na tinatawag na “Electronic Quran Reader” para sa pagtuturo ng Banal na Qur’an. Ang proyektong ito ay isinagawa sa suporta ni Sheikh Ahmed Al-Tayeb, Pangulo ng Al-Azhar, at sa pangangasiwa ni Mohammad Abdulrahman Al-Duwaini, Pangalawang Pangulo ng Al-Azhar. Layunin ng proyekto ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang paglingkuran ang Qur’an at gawing mas madali ang pag-aaral nito.
Batay sa ulat ng Newsroom website, isang grupo ng mga eksperto sa programming mula sa mga institusyong kaugnay ng Al-Azhar ang nagdisenyo ng app upang matulungan ang mga mag-aaral, estudyante, at guro na magsanay ng tamang pagbasa ng Qur’an nang may katumpakan at kadalian.
Sinuri rin ng General Directorate of Quran Affairs ng Al-Azhar ang teknikal na aspeto ng app bago ito inilabas, at kinumpirma ang katumpakan ng nilalaman, tamang pagbasa, at pagsunod sa mga tuntunin ng tajweed.
Binigyang-diin ng Al-Azhar na ang proyektong ito ay bahagi ng kanilang pangako sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa edukasyong panrelihiyon at sa pagpapalakas ng mga Islamic values.
