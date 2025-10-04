2 Patay sa Pamamaril sa Harap ng Sinagoga ng mga Hudyo sa Manchester, England

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang insidente ng pamamaril na naganap sa harap ng sinagoga ng mga Hudyo sa Manchester, England, kasabay ng pagdiriwang ng “Yom Kippur,” ay nagresulta sa pagkamatay ng dalawang tao at pagkasugat ng tatlo pa.
Iniulat ng pulisya ng Britanya na ang pangunahing suspek sa insidente sa labas ng sinagoga sa lungsod ng Manchester sa hilagang bahagi ng England ay si Jihad Al-Shami, isang 35-taong gulang na mamamayang Briton na may lahing Syrian.
Ayon sa Greater Manchester Police, si Al-Shami ay sumagasa sa mga pedestrian gamit ang sasakyan at sinaksak ang hindi bababa sa isang tao bago siya napatay ng mga pulis sa pamamagitan ng baril. Ang insidente ay naganap kasabay ng pagdiriwang ng relihiyosong okasyon ng mga Hudyo na “Yom Kippur,” kung saan dalawang tao ang namatay at tatlo ang nasugatan.
Sa isang pahayag, sinabi ng pulisya na tatlong iba pang suspek—dalawang lalaki sa kanilang thirties at isang babae sa kanilang sixties—ay naaresto. Sila ay inakusahan ng pagsasagawa, pagpaplano, at pag-uudyok sa mga gawaing terorismo.
Nauna nang tinukoy ng pulisya ng Britanya ang insidente bilang isang teroristang pag-atake, at iniulat na ang salarin ay may suot na vest na kahawig ng pampasabog, bagaman kalaunan ay napatunayang hindi ito tunay.
Si Lawrence Taylor, ang senior na opisyal sa counter-terrorism ng Britanya, ay nag-anunsyo na itinaas ang antas ng mga hakbang sa seguridad at ang mga puwersa ng pulisya sa buong England ay nasa heightened alert. Iniulat din ng mga balita na ang anti-terror police at ang domestic intelligence service ng Britanya (MI5) ay nakilahok na sa imbestigasyon.
Bilang tugon sa insidente, iniwan ni Keir Starmer, Punong Ministro ng Britanya, ang kanyang biyahe sa Copenhagen para sa European leaders summit at agad na bumalik sa London. Pagdating niya, pinangunahan niya ang emergency meeting ng crisis committee ng pamahalaan na kilala bilang “COBRA.”
