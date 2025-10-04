UNIFIL: Nagpakawala ng mga bomba ang hukbong Israel malapit sa aming mga tropa sa timog Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) na ang hukbong Israel ay nagpakawala ng mga bomba malapit sa kanilang mga tropa sa timog Lebanon.
Sinabi ng UNIFIL na habang isinasagawa ang mga operasyon sa bayan ng Maroun al-Ras sa timog Lebanon, nagpakawala ang hukbong Israel ng mga bomba malapit sa kanilang mga tropa. Hiniling ng UNIFIL ang agarang pagtigil ng mga pag-atakeng ito.
Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng UNIFIL na ang mga peacekeepers ay nakikipagtulungan sa hukbong Lebanon upang protektahan ang mga sibilyan habang nililinis ang mga guho ng mga bahay na nawasak sa digmaan, nang biglang may mga pagsabog na naganap malapit sa kanila.
Ayon sa pahayag, una nilang narinig ang pagsabog sa layong humigit-kumulang 500 metro, pagkatapos ay nakita nila ang isang drone na lumilipad sa kanilang ulunan. Ilang sandali ang lumipas, isang bomba ang sumabog sa layong 30 hanggang 40 metro mula sa kanila, at makalipas ang ilang minuto, isa pang drone ang nagpakawala ng bomba sa layong 20 metro mula sa isa pang grupo ng mga tropa.
Itinuturing ng UNIFIL ang mga pag-atakeng ito bilang seryosong paglabag sa Resolusyon 1701 ng United Nations Security Council—isang resolusyong ipinasa matapos ang digmaan noong 2006 sa pagitan ng Israel at Hezbollah, na naging batayan ng kasunduan sa tigil-putukan noong Nobyembre 2024 sa pamamagitan ng panghihimasok ng Amerika. Ayon sa kasunduan, umatras ang Hezbollah mula sa mga hangganang rehiyon at ibinigay ang mga armas sa opisyal na hukbong Lebanon, habang inatasan ang Israel na umatras mula sa mga lugar na kanilang sinakop.
Gayunpaman, patuloy pa rin ang Israel sa paglabag sa kasunduan, pinananatili ang kanilang mga tropa sa limang estratehikong lokasyon, at nagsasagawa ng mga pag-atake na umano’y laban sa mga imprastruktura at kasapi ng Hezbollah.
Sinabi ng tagapagsalita ni Antonio Guterres, Kalihim-Heneral ng United Nations, na ang pag-atake sa mga tropa ng UNIFIL ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa kanilang seguridad at sa katatagan na kanilang pinagsisikapang itaguyod sa timog Lebanon. Bago ang operasyon, ipinaalam na ng mga internasyonal na tropa sa hukbong Israel ang mga detalye ng kanilang aktibidad.
Dagdag pa rito, binigyang-diin ng mga komandante ng hukbong Lebanon at UNIFIL ang pangangailangan ng ganap na paglalagay ng hukbong Lebanon sa buong timog at pagpapalakas ng koordinasyong ayon sa Resolusyon 1701 upang makatulong sa pagpapanumbalik ng katatagan.
Nauna nang iniulat ng UNIFIL noong nakaraang buwan na apat na bomba ang ipinakawala ng mga drone ng Israel malapit sa kanilang mga tropa habang nililinis ang mga hadlang sa kalsada, upang limitahan ang pag-access sa isa sa mga site ng United Nations sa timog Lebanon.
