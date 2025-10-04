Kalagayan ng Lungsod ng Missile ayon sa mga sundalo ng Islamikong Republika ng Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa Unang Pagkakataon Kuwento at mga Larawan ng Pagbagsak ng Missile sa Pasukan at Labasan ng Lungsod ng Missile ng IRGC.
Sa kauna-unahang pagkakataon, inilabas ang mga larawan ng pag-atake ng missile sa pasukan at labasan ng tinatawag na “lungsod ng missile” ng IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps). Ayon sa mga sundalo ng Iran na naroon sa lugar, ang mga sandali ng insidente ay puno ng tensyon, tapang, at mabilis na pagresponde.
Detalye ng Pag-atake
• Lugar ng insidente: Pasukan at labasan ng lungsod ng missile ng IRGC
• Uri ng pag-atake: Pagbagsak ng missile sa dalawang pangunahing punto ng pasilidad
• Reaksyon ng mga sundalo: Agad na nag-alerto ang mga tropa, nagpatupad ng mga hakbang sa seguridad, at pinigilan ang pagkalat ng pinsala
Salaysay ng mga Sundalo
• Isa sa mga sundalo ang nagsabi: “Pagkarinig namin sa pagsabog, agad kaming pumuwesto sa mga itinakdang lugar. Ang aming pagsasanay ay para sa ganitong mga sandali.”
• Iba pang sundalo ay nagbahagi ng kanilang karanasan, binigyang-diin ang pagkakaisa, kahandaan, at katatagan ng mga puwersa
• Walang naiulat na nasawi sa panig ng mga sundalo
Mga Larawang Inilabas
• Ipinakita sa mga larawan ang makapal na usok, mga drone na lumilipad sa paligid, at mga lugar na tinamaan ng missile
• Ayon sa mga ulat, ito ang unang beses na inilabas ang ganitong uri ng dokumentasyon mula sa loob ng lungsod ng missile.
