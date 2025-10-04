Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Iran at Russia ay hindi lamang mga tagapagtustos ng enerhiya—sila ay geopolitical actors na gumagamit ng langis at gas bilang sandata sa diplomasya. Sa BRICS, ang kanilang alyansa ay may layuning.
• Iwasan ang dominasyon ng dolyar sa kalakalan ng enerhiya
• Ipatupad ang bilateral trade agreements gamit ang ruble, yuan, at rial
• Palakasin ang energy diplomacy sa mga bansang Global South na naghahanap ng alternatibong suplay
Insight:
Ang enerhiya ay naging pangunahing instrumento ng kapangyarihan. Sa BRICS, ang Iran ay may pagkakataong gamitin ito upang baguhin ang dynamics ng pandaigdigang merkado.
Pagbuo ng Bagong Energy Corridors
Ang Iran ay estratehikong nakapwesto sa pagitan ng Persian Gulf, Caspian Sea, at South Asia. Sa tulong ng Russia, isinusulong nito ang:
• North-South Transport Corridor para sa langis at gas patungong India
• Pagkonekta sa Eurasian Economic Union (EAEU) para sa mas malawak na access sa Central Asia
• Pagpapalawak ng pipeline networks na hindi dumadaan sa mga bansang kaalyado ng Kanluran
Insight:
Ang bawat pipeline ay ruta ng impluwensya. Sa BRICS, ang Iran ay hindi lamang tagapagtustos—ito ay tagapag-anyo ng bagong mapa ng enerhiya.
Paglipat sa Non-Dollar Energy Trade
Ang Iran at Russia ay aktibong nagtutulungan upang:
• Gamitin ang mga lokal na pera sa oil contracts
• Iwasan ang SWIFT system sa pamamagitan ng SPFS (Russia) at CIPS (China)
• Lumikha ng digital platforms para sa energy settlements
Insight:
Ang paglipat sa non-dollar trade ay pagbawi ng kontrol sa pananalapi. Ito ay hakbang patungo sa ekonomikong kalayaan mula sa mga institusyong Kanluranin.
Epekto sa Pandaigdigang Merkado ng Enerhiya
Ang koordinasyon ng Iran at Russia ay may potensyal na:
• Magpabago ng global oil pricing benchmarks
• Magdulot ng rebalancing sa OPEC+
• Magbigay ng alternatibong suplay sa mga bansang Global South
Insight:
Ang BRICS ay maaaring maging bagong sentro ng enerhiya, kung saan ang mga desisyon ay hindi na lamang ginagawa sa Washington o Brussels, kundi sa Moscow, Tehran, at Beijing.
Strategic Leverage sa Harap ng Sanctions
Sa ilalim ng parusa, ang Iran ay natutong:
• Magbenta ng langis sa pamamagitan ng gray markets
• Gamitin ang barter trade sa mga kaalyado
• Mag-imbak ng enerhiya bilang strategic reserve
Insight:
Ang enerhiya ay hindi lamang pangkalakal—ito ay pananggalang sa presyur ng Kanluran. Sa BRICS, ang Iran ay may espasyo para sa estratehikong maneuvering.
…………
328
Your Comment