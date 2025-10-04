Pag-atake ng Amerika sa Isang Bangka ng Venezuel + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng Kalihim ng Digmaan ng Estados Unidos na ang militar ng bansa ay tumarget sa isang bangkang Venezuelan.
Detalye ng Pag-atake
• Lugar: Internasyonal na tubig sa baybayin ng Venezuela
• Target: Isang bangka na pinaghihinalaang nagdadala ng droga patungong Estados Unidos
• Resulta: Apat na lalaking sakay ng bangka ang napatay; walang nasaktan sa panig ng U.S. forces
Pahayag ng U.S. Defense Secretary
• Ayon kay Defense Secretary Pete Hegseth, ang mga sakay ng bangka ay tinukoy bilang “narco-terrorists” at bahagi ng mga organisasyong itinuturing na terorista ng administrasyong Trump.
• Sinabi niya: “Ang mga pag-atakeng ito ay magpapatuloy hanggang sa matapos ang mga banta sa mamamayang Amerikano.”
Legal at Diplomatic na Kontrobersiya
• Legal na batayan: Tinukoy ng administrasyong Trump ang mga drug cartel bilang non-state armed groups at unlawful combatants, kaya’t ginamit ang batas ng digmaan bilang batayan ng pag-atake
• Kritika: Maraming eksperto sa batas ang nagsabing ang ganitong klaseng pag-atake ay maaaring labag sa internasyonal na batas, lalo na’t walang malinaw na ebidensya sa pagkakakilanlan ng mga sakay ng bangka
Tugon ng Venezuela
• Tinuligsa ni Pangulong Nicolás Maduro ang pag-atake bilang “armadong agresyon” at banta sa soberanya ng Venezuela
• Nagbabala siya ng posibleng state of emergency at pagmomobilisa ng mga reserba at milisya bilang tugon
Mas Malawak na Konteksto
• Ito na ang ika-apat na pag-atake ng U.S. sa mga bangkang Venezuelan mula noong Setyembre, bahagi ng kampanya laban sa mga cartel na itinuturing na terorista
• Ang mga pag-atake ay nagdulot ng matinding tensyon sa rehiyon ng Caribbean, kung saan may malaking presensiya ng mga barkong pandigma ng U.S.
