Pag-atake ng Amerika sa Isang Bangka ng Venezuel + Video

4 Oktubre 2025 - 08:23
Inihayag ng Kalihim ng Digmaan ng Estados Unidos na ang militar ng bansa ay tumarget sa isang bangkang Venezuelan.

Detalye ng Pag-atake

•               Lugar: Internasyonal na tubig sa baybayin ng Venezuela

•               Target: Isang bangka na pinaghihinalaang nagdadala ng droga patungong Estados Unidos

•               Resulta: Apat na lalaking sakay ng bangka ang napatay; walang nasaktan sa panig ng U.S. forces

Pahayag ng U.S. Defense Secretary

•               Ayon kay Defense Secretary Pete Hegseth, ang mga sakay ng bangka ay tinukoy bilang “narco-terrorists” at bahagi ng mga organisasyong itinuturing na terorista ng administrasyong Trump.

•               Sinabi niya: “Ang mga pag-atakeng ito ay magpapatuloy hanggang sa matapos ang mga banta sa mamamayang Amerikano.”

Legal at Diplomatic na Kontrobersiya

•               Legal na batayan: Tinukoy ng administrasyong Trump ang mga drug cartel bilang non-state armed groups at unlawful combatants, kaya’t ginamit ang batas ng digmaan bilang batayan ng pag-atake

•               Kritika: Maraming eksperto sa batas ang nagsabing ang ganitong klaseng pag-atake ay maaaring labag sa internasyonal na batas, lalo na’t walang malinaw na ebidensya sa pagkakakilanlan ng mga sakay ng bangka

Tugon ng Venezuela

•               Tinuligsa ni Pangulong Nicolás Maduro ang pag-atake bilang “armadong agresyon” at banta sa soberanya ng Venezuela

•               Nagbabala siya ng posibleng state of emergency at pagmomobilisa ng mga reserba at milisya bilang tugon

Mas Malawak na Konteksto

•               Ito na ang ika-apat na pag-atake ng U.S. sa mga bangkang Venezuelan mula noong Setyembre, bahagi ng kampanya laban sa mga cartel na itinuturing na terorista

•               Ang mga pag-atake ay nagdulot ng matinding tensyon sa rehiyon ng Caribbean, kung saan may malaking presensiya ng mga barkong pandigma ng U.S.

